Авиакрушение Pilatus PC-12: погибли 9 человек в США

Согласно сведениям телекомпании, причиной происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия. Всего на боту было 12 человек, трое выжили, среди погибших пилот и двое детей.

Девять человек погибли при крушении самолета в США

Девять человек, в том числе пилот и двое детей, погибли в результате катастрофы небольшого самолета в штате Южная Дакота. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на прокурора округа Брул, расположенного в данном штате, пишет ТАСС.

По ее словам, на борту самолета Pilatus PC-12 находились 12 человек. Воздушное судно, направлявшееся в город Айдахо-Фоллз (штат Айдахо), рухнуло вскоре после вылета из местного аэропорта Чемберлен. Согласно сведениям телекомпании, причиной происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия.

Прокурор отметила, что выжившие пассажиры доставлены в ближайшую больницу. К настоящему моменту информации об их состоянии нет. Федеральное авиационное управление США сообщило, что обстоятельства катастрофы выясняются.