01.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

РПЦ против анализа на алкоголизм у водителей: почему не ввести тогда тест на воровство, супружескую измену, на склонность к убийству?

12:26 01.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
3 3

По мнению митрополита Волоколамского Илариона, «введение таких тестов предполагает презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль».

РПЦ против анализа на алкоголизм у водителей: почему не ввести тогда тест на воровство, супружескую измену, на склонность к убийству?
Очередь к наркологу накануне введения новых правил

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?» — сказал Иларион.
По его мнению, «введение таких тестов предполагает презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль». «Это вопрос, в котором следует очень тщательно разобраться», — добавил он.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова 21 ноября отложила введение нового порядка медосмотра для водителей накануне его вступления в силу. Новые правила, в частности, обязывали водителей сдавать анализы на наличие психоактивных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем. Обследование, как предполагалось, можно будет пройти только в специализированных медучреждениях.
Ожидаемое нововведение вызвало ажиотаж среди автомобилистов, в СМИ появились сообщения об огромных очередях в диспансерах. Также, по различным данным, справки из-за введения дополнительных исследований могли подорожать до десяти раз.
Как заявил президент России Владимир Путин, Минтруд должен был обратить внимание на то, что минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, а за справку по новым правилам нужно отдать пять тысяч.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
1
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поддерживаете?

Аноним, 01 декабря 2019 13:21
Да
Аноним, 01 декабря 2019 13:51
РПЦ лоббирует интересы алкобаронов, для чего? Смерть от водки нравится РПЦ? Никогда не понимал почему РПЦ не запретит водку, как это сделали в мусульманстве? Мусульманство не моё, но я двумя руками поддерживаю их запрет на алкодеградацию!!!
Чекист, 01 декабря 2019 14:53
Водка и рпц тут не причём, измени сознание и мышление. Плоско мыслите.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На видео попала драка учителя с учеником на уроке информатики в школе Белгорода 2
15:34 01-12-2019
На видео попала драка учителя с учеником на уроке информатики в школе Белгорода
БердскДля больного онкологией 6-летнего Игоря Орехова собрали 37 тыс. рублей за двое суток жители Бердска
15:15 01-12-2019
Для больного онкологией 6-летнего Игоря Орехова собрали 37 тыс. рублей за двое суток жители Бердска
Приступ невиданной щедрости: Пассажир оплатил поездку всех в маршрутке до ТЦР "Аура" в Новосибирске
14:55 01-12-2019
Приступ невиданной щедрости: Пассажир оплатил поездку всех в маршрутке до ТЦР
БердскЖертвы угарного газа: Ошибки при протапливании печи ведут к пожарам и трагедиям в Бердске
14:38 01-12-2019
Жертвы угарного газа: Ошибки при протапливании печи ведут к пожарам и трагедиям в Бердске
Опа! Приходит счет за мусор 3900 рэ. За што я должен им? 3
14:29 01-12-2019
Опа! Приходит счет за мусор 3900 рэ. За што я должен им?
Против сокращения медперсонала пикетировали здание Минздрава врачи и пациенты 1
14:14 01-12-2019
Против сокращения медперсонала пикетировали здание Минздрава врачи и пациенты
БердскСпецспартакиада по скоростному бегу на снегоступах и лыжным гонкам стартует в Бердске 1
13:58 01-12-2019
Спецспартакиада по скоростному бегу на снегоступах и лыжным гонкам стартует в Бердске
Кудрин: Усилят муниципальную власть отказ от выполнения приказов "сверху" и дополнительные деньги
13:51 01-12-2019
Кудрин: Усилят муниципальную власть отказ от выполнения приказов
Выход из состава Украины ряда областей из-за национализма предсказал Володин
13:16 01-12-2019
Выход из состава Украины ряда областей из-за национализма предсказал Володин
Маркировка парфюма и постельного белья стала обязательной в России с 1 декабря 2
13:05 01-12-2019
Маркировка парфюма и постельного белья стала обязательной в России с 1 декабря