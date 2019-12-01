РПЦ против анализа на алкоголизм у водителей: почему не ввести тогда тест на воровство, супружескую измену, на склонность к убийству?

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
«Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?» — сказал Иларион.
По его мнению, «введение таких тестов предполагает презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль». «Это вопрос, в котором следует очень тщательно разобраться», — добавил он.
Ожидаемое нововведение вызвало ажиотаж среди автомобилистов, в СМИ появились сообщения об огромных очередях в диспансерах. Также, по различным данным, справки из-за введения дополнительных исследований могли подорожать до десяти раз.
Как заявил президент России Владимир Путин, Минтруд должен был обратить внимание на то, что минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, а за справку по новым правилам нужно отдать пять тысяч.
Источник: РИА Новости