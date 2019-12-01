РПЦ против анализа на алкоголизм у водителей: почему не ввести тогда тест на воровство, супружескую измену, на склонность к убийству?

Очередь к наркологу накануне введения новых правил

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?» — сказал Иларион.

По его мнению, «введение таких тестов предполагает презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль». «Это вопрос, в котором следует очень тщательно разобраться», — добавил он.



Министр здравоохранения России Вероника Скворцова 21 ноября отложила введение нового порядка медосмотра для водителей накануне его вступления в силу. Новые правила, в частности, обязывали водителей сдавать анализы на наличие психоактивных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем. Обследование, как предполагалось, можно будет пройти только в специализированных медучреждениях.Ожидаемое нововведение вызвало ажиотаж среди автомобилистов, в СМИ появились сообщения об огромных очередях в диспансерах. Также, по различным данным, справки из-за введения дополнительных исследований могли подорожать до десяти раз.Как заявил президент России Владимир Путин, Минтруд должен был обратить внимание на то, что минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, а за справку по новым правилам нужно отдать пять тысяч.

Источник: РИА Новости