Выход из состава Украины ряда областей из-за национализма предсказал Володин

По словам спикера Госдумы, «это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп».

Вячеслав Володин

«Поведение украинской делегации и попытка срыва выступления депутата Государственной Думы, представителя крымских татар Руслана Бальбека на форуме ООН, посвященном вопросам национальных меньшинств, очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам», — заявил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, передает сайт ГД.

«Новой власти Киева стоит начать не с позиции обид и претензий, а с позиции устранения ошибок. Пересмотреть отношение к правам этнических групп в стране. Русские, венгры, поляки — на Украине они нацменьшинства, и, несмотря на то, что они граждане Украины, их права постоянно нарушаются. В том числе право на язык, когда Киев принимает закон об украинском языке, как об единственном государственном, и вводит запрет на использование национальных языков в образовательных учреждениях. При этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным», — отметил Вячеслав Володин.

«Властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство — более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации.

Нужно не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева, показывая неуважение и к международной площадке ООН, и к важности обсуждаемой темы, а брать от других стран лучшие практики. К примеру, после воссоединения с Россией в Крыму закреплено три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский. В Государственную Думу избираются представители различных народов и народностей. Мы этим дорожим. Это наша сильная сторона – уважение ко всем народам нашей страны», — подчеркнул Председатель ГД.

«Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп», — сказал Вячеслав Володин.