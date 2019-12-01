Кудрин: Усилят муниципальную власть отказ от выполнения приказов «сверху» и дополнительные деньги

Мнение о том, что для решения задач необходимо усиливать вертикаль власти, неправильное, считает глава Счетной палаты. Алексей Кудрин предложил увеличить полномочия муниципалитетов и направить им дополнительные бюджетные деньги.

Алексей Кудрин

В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху». Об этом председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в эфире телеканала РБК.

По его словам, часто звучат предложения усилить вертикаль власти и добиваться выполнения всех задач вплоть до «низшего уровня» — строительства фельдшерских акушерских пунктов, прокладки муниципальных дорог и прочего.

«Мне кажется, что это неправильный путь. Наоборот, надо увеличивать полномочия муниципалитетов и передавать им дополнительные бюджетные деньги», — сказал Кудрин.

Он отметил, что эта ситуация касается и выполнения программы национальных проектов. «С учетом того, что сегодня происходит в обществе, недостаточно граждане услышаны, недостаточно их чаяния услышаны и исполнены», — добавил глава Счетной палаты.

В октябре Кудрин раскритиковал систему управления нацпроектами, назвав ее «сложной иерархией уровней, где на каждом есть показатели». «Это, по сути, старая оболочка, и она не всегда эффективна. Сегодня это главное препятствие, но не единственное», — заявлял Кудрин.

Правительство сформировало нацпроекты для реализации майского указа президента до 2024 года. Стоимость их выполнения оценивается почти в 26 трлн руб.