Против сокращения медперсонала пикетировали здание Минздрава врачи и пациенты

Минздрав обещает рассмотреть обращения участников пикетов. Они также призывают отказаться от оптимизации здравоохранения и уладить проблемы с лекарственным обеспечением. Известных трансплантологов не уволили.

Оптимизации здравоохранения опасаются медики

Минздрав РФ принял официальные обращения от людей, пришедших с пикетами под знание министерства в Москве в субботу. В министерстве пообещали внимательно рассмотреть все заявки, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» в своем профиле в Twitter сообщил о серии пикетов в некоторых городах России, в том числе и у здания Минздрава РФ в Москве. Среди требований людей прекратить сокращать врачей в медорганизациях, отказаться от оптимизации здравоохранения, а также наладить проблемы с лекарственным обеспечением пациентов.

«Всем, кто был сегодня у здания министерства, представители ведомства предложили оставить официальные обращения, которые будут внимательно рассмотрены. На призыв откликнулись 15 человек, среди которых те, кто назвал себя медиками, пациентами и муниципальными депутатами. Все обращения были тщательно зафиксированы и переданы в работу», — сказали в пресс-службе.

«Министерство с большим вниманием относится к любым сигналам, поступающим от медицинских работников и пациентов, вне зависимости от формы их выражения», — добавили в пресс-службе.

Предпосылки

Ранее широкий резонанс в СМИ вызвала информация о том, что врачам-трансплантологам Михаилу Каабаку и Надежде Бабенко не продлили трудовой договор в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД). Как сообщила газета «Коммерсантъ», работавшие в центре на четверть ставки врача, с февраля провели 23 операции по пересадке, однако в сентябре, когда они принесли трудовые книжки в центр для оформления на полную ставку, им сообщили, что их работа в центре завершена.

Но 26 ноября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова встретилась с Каабаком и Бабенко, а с 28 ноября врачи приняты в штат НМИЦ здоровья детей с повышением — руководителем отдела трансплантации органов детям и заместителем руководителя, соответственно. Сам Каабак назвал свое увольнение недоразумением, передает ТАСС.

Также ранее в СМИ, появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные препараты для лечения заболевания. Как сообщили в среду в пресс-службе Минздрава, министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Скворцова также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги на российском рынке, экспертизу качества и безопасности, по предварительным данным Росздравнадзора, прошли от 11 до 17 аналоговых препаратов.