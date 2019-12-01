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Против сокращения медперсонала пикетировали здание Минздрава врачи и пациенты

14:14 01.12.2019 Фото: Википедии
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Минздрав обещает рассмотреть обращения участников пикетов. Они также призывают отказаться от оптимизации здравоохранения и уладить проблемы с лекарственным обеспечением. Известных трансплантологов не уволили.

Против сокращения медперсонала пикетировали здание Минздрава врачи и пациенты
Оптимизации здравоохранения опасаются медики

Минздрав РФ принял официальные обращения от людей, пришедших с пикетами под знание министерства в Москве в субботу. В министерстве пообещали внимательно рассмотреть все заявки, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» в своем профиле в Twitter сообщил о серии пикетов в некоторых городах России, в том числе и у здания Минздрава РФ в Москве. Среди требований людей прекратить сокращать врачей в медорганизациях, отказаться от оптимизации здравоохранения, а также наладить проблемы с лекарственным обеспечением пациентов.

«Всем, кто был сегодня у здания министерства, представители ведомства предложили оставить официальные обращения, которые будут внимательно рассмотрены. На призыв откликнулись 15 человек, среди которых те, кто назвал себя медиками, пациентами и муниципальными депутатами. Все обращения были тщательно зафиксированы и переданы в работу», — сказали в пресс-службе.

«Министерство с большим вниманием относится к любым сигналам, поступающим от медицинских работников и пациентов, вне зависимости от формы их выражения», — добавили в пресс-службе.

Предпосылки

Ранее широкий резонанс в СМИ вызвала информация о том, что врачам-трансплантологам Михаилу Каабаку и Надежде Бабенко не продлили трудовой договор в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД). Как сообщила газета «Коммерсантъ», работавшие в центре на четверть ставки врача, с февраля провели 23 операции по пересадке, однако в сентябре, когда они принесли трудовые книжки в центр для оформления на полную ставку, им сообщили, что их работа в центре завершена.

Но 26 ноября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова встретилась с Каабаком и Бабенко, а с 28 ноября врачи приняты в штат НМИЦ здоровья детей с повышением — руководителем отдела трансплантации органов детям и заместителем руководителя, соответственно. Сам Каабак назвал свое увольнение недоразумением, передает ТАСС.

Также ранее в СМИ, появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные препараты для лечения заболевания. Как сообщили в среду в пресс-службе Минздрава, министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Скворцова также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги на российском рынке, экспертизу качества и безопасности, по предварительным данным Росздравнадзора, прошли от 11 до 17 аналоговых препаратов.

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От редакции

Что не так в российской медицине?

С. Кубышев, 01 декабря 2019 16:12
Что не так с нашим народом? Ведь у нас проводится неприкрытый и откровенный геноцид нашего народа. А он молчит. Боится даже на улицы выйти, подчиняясь дополнительному, антиконституционному закону о митингах от 2012 года. Ему в несколько раз увеличили стоимость мед.справок на права. А он вместо того чтобы выйти всем миром и потребовать отменить это грабительское решение, бежит сломя голову в больницы, чтобы успеть оплатить справку по старой цене. У нас отбирают пусть даже нищенское, но обязательное ежемесячное пособие на детей. Мы и тут ничего не можем сказать в ответ. На днях, не дождавшись операции по пересадки почки, умерла годовалая Настя Орлова. А ведь могла бы жить, не отстрани наша власть того доктора Каабака от работы. Что происходит с нашим народом? Боюсь, что он уже никогда больше, не сможет дать какого-нибудь внятного ответа.

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