01.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Приступ невиданной щедрости: Пассажир оплатил поездку всех в маршрутке до ТЦР «Аура» в Новосибирске

14:55 01.12.2019 Фото: АСТ-54
1

В соцсетях неоднозначно оценили поступок молодого человека. Кто-то считает его героем и «красавой», кто-то — шизофреником, прибегающему к дешевому пиару. Что двигало странным пассажиром, остается загадкой.

Приступ невиданной щедрости: Пассажир оплатил поездку всех в маршрутке до ТЦР Аура в Новосибирске
Странный пассажир оплачивал проезд всех входящих в маршрутку

В одной их новосибирских маршруток молодой человек решил сделать неожиданный подарок. 30 ноября он оплатил проезд всем входящим пассажирам. Один из них рассказал об этой истории в группе АСТ-54:

— По маршруту номер 11, молодой человек оплачивал всю дорогу проезд за входящих людей, начиная с посёлка Северного и до почти остановки ТРЦ «Аура». Многие вошедшие находились в шоке, в основном все не верили в это и пытались передать за проезд, а он отвечал: «сегодня бесплатно». Мелочь, а приятно. Хочется ещё раз сказать огромное спасибо —ты молодец.

Но вот в соцсетях неоднозначно оценили поступок.

— Понты!

— Почему вдруг он герой? Обычный шизофреник.

— Нет в этом деянии благого поступка, он просто заплатил за проезд незнакомого человека. Не надо это путать с добрыми делами, нет тут ничего общего с благими делами.

— Что хорошего? Просто дешевый пиар.

— Побольше бы таких, хотя бы для пенсионеров.

— Красава, земляк.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чем объяснить такой поступок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На видео попала драка учителя с учеником на уроке информатики в школе Белгорода 2
15:34 01-12-2019
На видео попала драка учителя с учеником на уроке информатики в школе Белгорода
БердскДля больного онкологией 6-летнего Игоря Орехова собрали 37 тыс. рублей за двое суток жители Бердска
15:15 01-12-2019
Для больного онкологией 6-летнего Игоря Орехова собрали 37 тыс. рублей за двое суток жители Бердска
Приступ невиданной щедрости: Пассажир оплатил поездку всех в маршрутке до ТЦР "Аура" в Новосибирске
14:55 01-12-2019
Приступ невиданной щедрости: Пассажир оплатил поездку всех в маршрутке до ТЦР
БердскЖертвы угарного газа: Ошибки при протапливании печи ведут к пожарам и трагедиям в Бердске
14:38 01-12-2019
Жертвы угарного газа: Ошибки при протапливании печи ведут к пожарам и трагедиям в Бердске
Опа! Приходит счет за мусор 3900 рэ. За што я должен им? 2
14:29 01-12-2019
Опа! Приходит счет за мусор 3900 рэ. За што я должен им?
Против сокращения медперсонала пикетировали здание Минздрава врачи и пациенты 1
14:14 01-12-2019
Против сокращения медперсонала пикетировали здание Минздрава врачи и пациенты
БердскСпецспартакиада по скоростному бегу на снегоступах и лыжным гонкам стартует в Бердске 1
13:58 01-12-2019
Спецспартакиада по скоростному бегу на снегоступах и лыжным гонкам стартует в Бердске
Кудрин: Усилят муниципальную власть отказ от выполнения приказов "сверху" и дополнительные деньги
13:51 01-12-2019
Кудрин: Усилят муниципальную власть отказ от выполнения приказов
Выход из состава Украины ряда областей из-за национализма предсказал Володин
13:16 01-12-2019
Выход из состава Украины ряда областей из-за национализма предсказал Володин
Маркировка парфюма и постельного белья стала обязательной в России с 1 декабря 2
13:05 01-12-2019
Маркировка парфюма и постельного белья стала обязательной в России с 1 декабря