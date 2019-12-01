Приступ невиданной щедрости: Пассажир оплатил поездку всех в маршрутке до ТЦР «Аура» в Новосибирске

В соцсетях неоднозначно оценили поступок молодого человека. Кто-то считает его героем и «красавой», кто-то — шизофреником, прибегающему к дешевому пиару. Что двигало странным пассажиром, остается загадкой.

Странный пассажир оплачивал проезд всех входящих в маршрутку

В одной их новосибирских маршруток молодой человек решил сделать неожиданный подарок. 30 ноября он оплатил проезд всем входящим пассажирам. Один из них рассказал об этой истории в группе АСТ-54:

— По маршруту номер 11, молодой человек оплачивал всю дорогу проезд за входящих людей, начиная с посёлка Северного и до почти остановки ТРЦ «Аура». Многие вошедшие находились в шоке, в основном все не верили в это и пытались передать за проезд, а он отвечал: «сегодня бесплатно». Мелочь, а приятно. Хочется ещё раз сказать огромное спасибо —ты молодец.

Но вот в соцсетях неоднозначно оценили поступок.

— Понты!

— Почему вдруг он герой? Обычный шизофреник.

— Нет в этом деянии благого поступка, он просто заплатил за проезд незнакомого человека. Не надо это путать с добрыми делами, нет тут ничего общего с благими делами.

— Что хорошего? Просто дешевый пиар.

— Побольше бы таких, хотя бы для пенсионеров.

— Красава, земляк.