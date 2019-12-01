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На видео попала драка учителя с учеником на уроке информатики в школе Белгорода

15:34 01.12.2019 Фото: стоп-кадры с видео РЕН-ТВ
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Предположительно, педагога вывело из себя поведение школьника — опоздание и грубые ответы. Учителя решили не увольнять. В интернете начался флешмоб в поддержку учителя с хештегом #ЗаОлегаЮрьевича.

На видео попала драка учителя с учеником на уроке информатики в школе Белгорода
Педагог устроил потасовку со школьником прямо на уроке

29 ноября в школе № 15 Белгорода на уроке информатики произошёл инцидент. Учитель пытался вывести ученика из класса, и тот набросился с кулаками на преподавателя. Всё это на телефон снимали другие ученики и видео выложили в Интернет.

Заявление в полицию не написала ни одна из сторон, о драке стало известно благодаря видео.

В департаменте образования Белгородской области сообщили:

«Педагог недопустимо нарушил правила педагогической этики. В настоящее время проводится служебная проверка. Педагог будет уволен. На завтра назначена комиссия по делам несовершеннолетних с приглашением родителей подростка».

А в пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что о конфликте им известно, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку.

Между тем белгородцы в соцсетях возмущены решением уволить педагога. Гневные комментарии пользователи высказывают в отношении не только ученика, но и руководства школы, которое таким образом хочет решить проблему.

В интернете начался флешмоб в поддержку учителя с хештегом #ЗаОлегаЮрьевича.

Чуть позже появилась информация, что учителя не уволят, а применят в отношении него дисциплинарное взыскание. Об этом сообщили ТАСС в управлении образования Белгорода.

В пятницу вечером в телеграм-каналах получило распространение видео, снятое на уроке информатики в школе №15 Белгорода. На видеозаписи между одним из учеников и педагогом произошла потасовка.

По факту произошедшего на 2 декабря назначена комиссия по делам несовершеннолетних с приглашением родителей подростка, участвовавшего в драке. В настоящее время все стороны конфликта дают показания в полиции.

По словам одного из школьников, который связался с телеграм-каналом «Белгород №1», драке предшествовало сильное опоздание подростка на урок, а также грубое обращение в ответ на замечание учителя. В ответ на просьбу удалиться из класса школьник продолжил словесную перепалку.

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От редакции

Учитель не имеет права распускать руки?

Raven, 01 декабря 2019 15:54
Такого ученика гнать надо из всех учебных заведений.
Новый мэр, 01 декабря 2019 16:34
Авторитет учителя упал ниже плинтуса, вместе с системой образования.

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