Погибли 19 пассажиров при падении автобуса Granbird с моста на замершую реку Куэнга под Сретенском

В Сретенском районе Забайкальского края пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют последствия дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса. После поступления сообщения на место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и другие службы экстренного реагирования. По оперативной информации пострадавшие доставлены в Нерчинскую окружную больницу, сообщает сайт МЧС по Забайкалью.
По оперативным данным, пассажирский автобус «Granbird», следовавший из г. Сретенск в г. Чита в 60 км. от н.п. Сретенск Сретенского района Забайкальского края допустил съезд с дорожного полотна. На аварийно-спасательных работах задействованы сотрудники Сретенского и Нерчинского пожарно-спасательных гарнизонов, полиции и бригады скорой медицинской помощи.
Всего в ликвидации последствий ДТП от системы РСЧС задействованы более 70 человек и 23 единицы техники, из которых от МЧС 27 человек и 9 единиц техники. Работают 2 вертолёта территориального центра медицины катастроф, приведены в готовность 3 воздушных судна от Министерства Обороны и МЧС России.
Пострадавшие 19 пассажиров доставлены в центральные районные больницы г. Шилка, Нерчинск и Сретенск. Открыта горячая линия на базе ЦУКС, работает телефон доверия.
На данный момент автобус поставлен на колёса, спасено 26 человек. Водитель автобуса погиб.
В Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю работает телефон «горячей линии» для оказания информационной поддержки и экстренной психологической помощи населению, по случаю аварии пассажирского автобуса в Сретенском районе Забайкальского края. Звонки принимают психологи МЧС России по номеру 8 (3022) 35-61-61.
Опознаны тела 16 из 19 погибших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщил и.о. вице-премьера края Андрей Гурулев.
«Все тела доставлены в Сретенскую ЦРБ, 16 из них уже опознаны», — сказал он.
Рейсовый автобус Сретенск — Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска, примерно в 320 км к востоку от Читы. В автобусе находились более 40 человек. Погибли 19 человек, еще 19 доставили в больницы. Несколько человек самостоятельно покинули место аварии, медицинская помощь им не потребовалось.