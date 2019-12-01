Более 1 млн россиян заражены ВИЧ

В возрастной группе 30–40 лет около 4% мужчин и более 3% женщин инфицированы ВИЧ. 1 декабря в России стартует акция СТОП ВИЧ/СПИД, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В течение трех дней можно бесплатно узнать свой статус.

ВИЧ-инфекция распространяется из групп риска в основное население

В день борьбы со СПИДом Роспотребнадзор открывает акцию #СТОПВИЧСПИД в Центрах молекулярной диагностики, в рамках которой любой человек может бесплатно узнать свой ВИЧ-статус.

1 декабря в России стартует акция СТОП ВИЧ/СПИД, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В течение трех дней до 3 декабря все желающие смогут узнать свой ВИЧ-статус, сдав бесплатно анализ в медицинских офисах Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и партнеров по всей России.

Распространение ВИЧ-инфекции остается одной из главных проблем человечества – сегодня, по данным ВОЗ, в мире насчитывается 37,9 миллиона людей, живущих с ВИЧ. Лекарство, способное полностью победить эту инфекцию, пока не создано, но благодаря эффективной антиретровирусной терапии вирус можно контролировать и предотвращать его передачу.

– Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных в возрасте 20 лет, получающих в качестве лечения антиретровирусную терапию, увеличилась в мире за последнее двадцатилетие с 36 лет до 51 года, – отмечает глава Роспотребнадзора Анна Попова. – Благодаря предпринимаемым усилиям, число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией снизилось в мире до 1,7 млн. человек в год, показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей снизился на 41% относительно 2010 года.

– ВИЧ-инфекция диагностирована у 1,2% населения в возрасте 15–49 лет, и особо поражена группа наиболее активного возраста 35–39 лет. Тенденция такова, что ВИЧ-инфекция распространяется из групп риска в основное население. И в возрастной группе 30–40 лет около 4% мужчин и более 3% женщин инфицированы ВИЧ. Это очень высокий показатель, — говорит Вадим Покровский, академик РАН, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. – При этом около 25% из них не знают о своем положительном статусе, вирус может десятилетиями присутствовать в организме без каких-либо клинических проявлений.

Сегодня благодаря последним достижениям науки создан принципиально новый подход к лечению ВИЧ-инфекции, основанный на совокупности генно-инженерных, биотехнологических и медицинских методов, направленных на внесение изменений в генетический аппарат клеток человека. Наиболее перспективным направлением в редактировании генома является использование системы CRISPR/CAS. Она позволяет редактировать геном посредством специфической локализации CAS белка на последовательности мишени, а также удаления областей генома, содержащих нежелательные последовательности (для «выключения» генов) и/или мутации (для коррекции работы генов).

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал собственную платформу по производству компонентов системы направленного редактирования генома CRISPR, уже получил российский патент на свое изобретение и готовит заявку в Международное патентное ведомство.

Эти перспективные направления могут дать хорошие результаты, считают ученые. Пока же важнейшими задачами всего общества остаются профилактика и ранняя диагностика ВИЧ-инфекции. Защищенный секс, строгое соблюдение санитарных требований при инвазивных манипуляциях, отказ от рискованного поведения и инъекционных наркотиков вкупе с просвещением и анонимным тестированием – эти известные правила помогают значительно снизить индивидуальный риск заражения.

Именно поэтому главными задачами акции #СТОПВИЧСПИД является не только ранняя диагностика ВИЧ, но и повышение уровня информированности населения о путях передачи ВИЧ, факторах риска и мерах защиты от заражения.

Источник: Роспотребнадзор