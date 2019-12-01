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Павловская инфляция: Обесценились вклады жителей СССР из-за накопленных гигантских сумм на счетах Сбербанка

23:26 01.12.2019 Фото: Pixabay
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По мнению Авена, ответственность за это лежит на последних советских руководителях (в частности, на премьер-министре СССР Валентине Павлове).

Павловская инфляция: Обесценились вклады жителей СССР из за накопленных гигантских сумм на счетах Сбербанка
Министр эпохи Ельцина назвал виновных в пропаже вкладов россиян в 1990-е

Вклады россиян обесценились в последние годы существования СССР, когда печаталось слишком много денег. Таким мнением с «URA.RU» поделился первый министр экономики РФ Андрей Нечаев.

«В конце Советского Союза деньги печатались без всякой меры, одновременно предприятия обналичивали огромные суммы через кооперативы и раздавали зарплату сотрудникам. В результате у населения скопились гигантские денежные доходы, а цены контролировались, что в итоге выражалось в тотальном дефиците товаров. И когда цены были либерализованы, произошел скачок цен, а эти вклады формально обесценились», — рассказал Нечаев в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Так он прокомментировал заявление российского миллиардера Петра Авена о том, что правительство Егора Гайдара не причастно к обесцениванию вкладов граждан РФ в 1990-е годы. По мнению Авена, ответственность за это лежит на последних советских руководителях (в частности, на премьер-министре СССР Валентине Павлове).

Речь идет о накоплениях россиян в Сбербанке, которые обесценились до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по вложениям в государственные ценные бумаги до 1 января 1992 года. Государство сообщало, что готово вернуть деньги населению, однако все время откалывало сроки выплат. На данный момент известно, что граждане РФ могут остаться без компенсаций до 1 января 2023 года.

Источник: URA.ru

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От редакции

У вас был счет?

Никита, 01 декабря 2019 23:57
Наконец-то то нашли крайнего. Теперь то все наладится. Какая нахрен теперь разница, если украли и прошло столько лет? А в том то и печаль, что сегодня то же самое, только под другим предлогом. Обстоятельства у них. И улицу Лелюха тоже назвали из-за обстоятельств. Но вы держитесь.
Аноним, 02 декабря 2019 00:00
С нынешними купюрами так же будет

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