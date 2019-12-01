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Жажда выпить: Насмерть отравились стеклоочистителем пять человек поселке Дубки под Ярославлем

23:59 01.12.2019 Фото: yaroslavl.sledcom.ru
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Тела трех мужчин (возраст 31, 33, 38 лет) привезли в морг районной больницы, ещё две женщины, 42-летняя и 24-летняя скончались в больнице.

Жажда выпить: Насмерть отравились стеклоочистителем пять человек поселке Дубки под Ярославлем
Именно в этой квартире пили и отравились жидкостью для смывания грязи со стекол автомобилей

30 ноября текущего года ночью в квартире одного из домов поселка Дубки Ярославского района обнаружены тела трех мужчин (возраст 31, 33, 38 лет), ещё две женщины, 42-летняя и 24-летняя, доставленные с этого же адреса, скончались в больнице, сообщает ГУ СК по Ярославской области. Причиной смерти граждан явилось отравление неустановленным веществом. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Производится осмотр места происшествия. Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

В качестве одной из версий произошедшего рассматривается употребление потерпевшими в качестве спиртного напитка жидкости, предназначенной для удаления грязи со стекол автомобиля.

Расследование уголовного дела продолжается.

Жажда выпить: Насмерть отравились стеклоочистителем пять человек поселке Дубки под Ярославлем

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