Против травли Грудинина и Левченко пикетируют коммунисты Бердска

Коммунисты вышли на акцию в самом центре Бердска

Одиночные пикеты прошли в конце ноября в центре Бердска. Коммунисты вышли с плакатами, на которых потребовали остановить травлю губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президента России Павла Грудинина.

Активисты Бердского горкома КПРФ раздавали листовки с информацией о последних событиях, связанных с информационной войной против губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Как рассказал лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов, страшное наводнение в Тулуне, когда руководитель Иркутской области бросил все силы на спасение пострадавших, дало повод СМИ топить самого Сергея Левченко.

– Как только произошла трагедия в Тулуне, журналисты начали писать о выдуманной отставке губернатора, подтасовывать факты. Все усилия черных пиарщиков были направлены на очернение Левченко в глазах населения региона, — цитирует Бессонова kprfnsk.ru.

Такая же ситуация развернулась против экс-кандидата в президенты России от партии КПРФ Павла Грудинина, отмечает коммунист. Теперь ему якобы мстят за участие в президентских выборах: через суды отбирает землю у совхоза им. Ленина, регулярно штрафует и всеми усилиями пытается дискредитировать народного кандидата. Бердские коммунисты потребовали остановить этот произвол.

В разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» лидер бердских коммунистов давлением называл и уголовное дело против экс-мэра Бердска Ильи Потапова и его бывшего зама Владимира Мухамедова. Бессонов заявил, что и Мухамедова, и Потапова все годы, что они провели за решеткой, товарищи по партии поддерживали. И по-прежнему они уверены в их невиновности.

— С самого начала было понятно, что это была грубая и гнусная провокация (вручение Потапову розового пакетика со взяткой в 3 млн рублей на теплоходе «Ремикс» бизнесменом Александром Илющенко — прим. ред.). Это было нужно, чтобы освободить кресло главы города, убрать этих коммуняк. Но тогда и обстановка в стране была другая. Сейчас коммунист Левченко губернией управляет, коммунист Локоть — 1,5-миллионным городом. Сейчас к этому терпимо относятся. Хотя в Иркутской области «звон стоит» у Левченко с потопами исключительно из-за того, что он член КПРФ, — полагает Сергей Евгеньевич.

Вместе с тем иркутский губернатор Левченко раскритиковал майские указы Путина, которые предусматривают увеличение доходов врачей и учителей, чиновник назвал «бессмысленными сигналами из Москвы».

Спорное высказывание глава Иркутской области позволил себе в ходе встречи с жителями Зиминского района. Одна из женщин поинтересовались у губернатора, почему пропала надбавка за стаж у среднего медперсонала, передает Life.ru.

Левченко признал, что оплата труда бюджетников – это общая российская беда. По мнению губернатора, в этом вопросе есть явный перекос: если одним бюджетникам поднимают зарплату, то другие из-за этого якобы получают меньше.

— То, что попало в указы президента, подняли два года назад, не попало — подняли в прошлом году, в этом. Бессистемные сигналы идут из Москвы, — сказал Левченко, признав, что не видит в указах особого смысла.

Ранее Левченко уже отвечал на вопросы о низких доходах медиков. В Иркутской области положенную по майским указам зарплату (73,8 тыс. руб.) получают меньше половины врачей, а 54% представителей среднего медперсонала зарабатывают менее 36,9 тыс. руб. Комментируя эти данные, Левченко парировал, что у молодых специалистов зарплата не может быть такой же, как у опытных врачей.