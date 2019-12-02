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В 10,3 млн рублей оценила власть новые светофоры и освещение на ул. Лунной в Бердске

09:00 02.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вновь установленные объекты в рамках капитального ремонта дороги передали в казну города и на баланс «ГорСвета».

В 10,3 млн рублей оценила власть новые светофоры и освещение на ул. Лунной в Бердске
На ул. Лунной в ходе реконструкции поставили новые светофоры и освещение

Новые светофоры и фонари на ул. Лунной, которую реконструировали летом 2019 года, передают в казну Бердска и на баланс муниципального предприятия «ГорСвет». Постановление об этом подписал и. о. мэра Владимир Захаров 28 ноября. С письмом о том, чтобы власть определила организацию, обслуживающую новые объекты, в администрацию обратилось управление ЖКХ.

Таким образом в бердской казне появились следующие объекты, вновь установленные в рамках капитального ремонта ул. Лунной:
1) светофор пешеходный ул. Лунная (в районе ул. Лунная,14) балансовой стоимостью 591 132 рубля 95 копеек;

2) светофорная сигнализация ул. Лунная (ул. Лунная – ул. Космическая) балансовой стоимостью 4 566 599 рублей 53 копейки;
3) освещение ул. Лунная (от ул. Космическая до здания ул. Лунная, 11а), протяженностью 464 м., балансовой стоимостью 5 153 254 рубля 13 копеек.

В первую неделю декабря руководитель УЖКХ Максим Совбанов должен обеспечить передачу дорожных объектов директору «ГорСвета» Дмитрию Мышкину, который и будет следить за светофорами в режиме оперативного управления.

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