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К наркотикам приравняли прегабалин, обезболивающий тапентадол и тропикамид в России

08:45 02.12.2019 Фото: Википедии
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Все три препарата входят в число жизненно необходимых. Но их внесли в список сильно действующих. За их незаконные приобретение или сбыт введена уголовная ответственность.

К наркотикам приравняли прегабалин, обезболивающий тапентадол и тропикамид в России
Лекарство входит в список жизненно важных препаратов

Три лекарственных препарата с 1 декабря включены в список сильнодействующих средств, за незаконный оборот которых грозит уголовное преследование в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев еще в мае.

Список дополнили такие средства, как прегабалин (противоэпилептический препарат), тапентадол (опиоидное обезболивающее) и тропикамид (капли для расширения зрачка). Все три препарата входят в число жизненно необходимых.

За незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение или продажу этих лекарств предусмотрено наказание по ст. 234 УК России (незаконный оборот в целях сбыта) в виде денежного штрафа и лишения свободы от трех до восьми лет.

В Минздраве заверяли, что указанные лекарства можно будет по-прежнему купить в аптеках по рецепту, выписанному врачом, передает РБК. В то время как решение приравнять эти препараты к наркотикам продиктовано высоким спросом на них среди страдающих зависимостью от опиоидов.

27 ноября кабмин отменил обязательную сертификацию лекарств. Теперь производителям нужно обращаться за разрешением в Росздравнадзор. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, это упростит работу тех, кто вводит препараты в гражданский оборот.

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