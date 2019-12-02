Роскомнадзор назвал ресурсы с фейковыми новостями. СМИ среди них нет

РБК расценил внесение в список как нанесение ущерба репутации. Рекордсменом по «фейк-ньюс» Роскомнадзор считает сообщество во «ВКонтакте» «Подслушано Держинск».

Здание Роскомнадзора

Роскомнадзор изменил перечень ресурсов, которые, по его данным, неоднократно публиковали сведения, признанные Генпрокуратурой заведомо недостоверными и общественно опасными.

На странице ведомства с перечнем в колонке «Название» ресурса вместо «РБК» и «Газета.Ru» теперь значатся «Форум пользователей РБК» и «Форум пользователей Газета.Ru». Как указано на странице, опубликована пока тестовая версия, а сам перечень ведется Роскомнадзором совместно с Союзом журналистов России, передает «Интерфакс».

Ранее в пятницу Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной. Всего в таблице было 27 ресурсов, включая сообщества, личные страницы и видео в YouTube. В опубликованном списке оказалось сообщество РБК в «ВКонтакте» из-за двух комментариев к посту о происшествии 1 июня 2019 года. Претензий к редакционным материалам сайта rbc.ru у ведомства не было, говорится в сообщении. По данным Роскомнадзора, комментарии содержали недостоверную информацию о ЧП на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области.

После этого главред Объединенной редакции РБК Петр Канаев заявил, что медиахолдинг намерен добиваться исключения из перечня. По его словам, РБК расценил внесение в список как нанесение ущерба репутации. Он подчеркнул, что «нарушения закона «Об информации» со стороны издания не было, и на ресурсах РБК «фейковых» материалов не появлялось.

Кроме РБК в перечень ресурсов, публикующих недостоверную информацию, внесены, в частности, страницы в соцсети «Вконтакте» Газеты.ru, Mash, MDK и «Лентач». Последние три паблика остались в неизменном виде. Рекордсменами по «фейк-ньюс» Роскомнадзор считает сообщество во «ВКонтакте» «Подслушано Держинск» 34 (4 поста и 30 комментариев), сообщество в той же соцсети «Пенза live» (4 поста и 8 комментариев) и сообщество во «ВКонтакте» «PostNews» c 11 комментариями.

После этого пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил, что «во избежание неверных толкований в ближайшее время она будет изменена».

Он отметил, что в списке нет ни одного сайта зарегистрированных СМИ. «Однако в него попали официальные сообщества некоторых СМИ в социальных сетях — они «отметились» в требованиях Генпрокуратуры именно по причине того, что пользователи в комментариях распространяли ложные сведения. Эти комментарии были своевременно удалены», — сказал пресс-секретарь Роскомнадзора.

Ампелонский подчеркнул, что у ведомства и Генпрокуратуры нет претензий к СМИ в рамках исполнения этого закона.

Большинство ресурсов из перечня — это локальные сайты и сообщества, которые информировали свою аудиторию о событиях вокруг какой-нибудь напряженной ситуации — будь то наводнение в Иркутской области, конфликт в селе Чемодановка Пензенской области или взрыв на предприятии «Кристалл» в городе Дзержинске.

В зону внимания Генпрокуратуры попадали не только оригинальные сообщения, размещенные администраторами сообществ, но и комментарии пользователей. В перечне Роскомнадзора приводится статистика, сколько раз недостоверная информация содержалась в постах сообщества и сколько — в комментариях, пояснили в ведомстве.