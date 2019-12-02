Уволились все врачи из инфекционной больницы Новочеркасска

Медучреждение приостановило работу 28 ноября. По мнению новочеркасских парламентариев, врачи уходят из-за удручающего состояния здания больницы. Больных распределяют по соседям.

От постоянной влаги в инфекционном отделении ЦГБ Бердска осыпалась штукатурка со стен и потолка

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились сразу три специалиста. Медучреждение было вынуждено приостановить работу из-за отсутствия врачей 28 ноября.

О проблемах инфекционки на заседании гордумы сообщила начальник управления здравоохранения администрации города Татьяна Гудкова. По ее словам, врачи ушли по собственному желанию, не объяснив причины.

По мнению новочеркасских парламентариев, врачи уходят из-за удручающего состояния здания больницы. В этом году в инфекционке были отремонтированы санузлы, душевые и детское отделение. На 2020 год на восстановление мед учреждения уже выделены 1,5 миллиона рублей.

Сейчас в стационаре больницы завершают лечение ранее поступившие пациенты. Новых больных инфекционка уже не принимает, передает donday-novocherkassk.ru.

Чтобы новочеркассцы смогли получать квалифицированную помощь, изменены маршруты транспортировки больных. Детей с респираторными заболеваниями будут направлять в Детскую городскую больницу, а пациентов с вирусными инфекциями (кишечными, корь, менингит) госпитализируют в Аксай и ростовскую ЦГБ.