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Le Mond: не пропагандирует алкоголизм Путин в отличие от Ельцина

10:00 02.12.2019 Фото: Википедии
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ВОЗ считает, что ограничительные меры позволили не только снизить количество употребляемого спиртного на душу населения, но и сделать РФ страной, которая могла бы поделиться своим примером с другими государствами.

Le Mond: не пропагандирует алкоголизм Путин в отличие от Ельцина
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Сюжет: Алкоголизм
Le Mond: не пропагандирует алкоголизм Путин в отличие от Ельцина

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В России стали гораздо меньше пить — к такому выводу пришло французское издание Le Monde. Он основан на свежем докладе Всемирной организации здравоохранения, опровергающем расхожие стереотипы о «русском пьянстве», передает РГ.

ВОЗ считает, что ограничительные меры, планомерно вводившиеся в РФ с начала двухтысячных годов, позволили не только снизить количество употребляемого здесь спиртного на душу населения, но и сделать РФ страной, которая могла бы поделиться своим примером с другими государствами.

Так, в течение 13 лет к 2016 году потребление спиртного, в том числе крепкого, сократилось на 43 процента. И если в 2017 году среднестатистический россиянин старше пятнадцати лет выпивал около 11,1 литра алкоголя в год (в чистом виде), то француз «принимал на грудь» 11,7 литра. Прогресс тем более налицо, что в «лихие девяностые», после болезненного распада СССР, каждый второй мужчина в России спивался, признает Le Monde.

Вопреки мнению, будто ограничениями невозможно добиться успеха, это сработало в нашей стране. Речь идет о ценовой политике, о запрете рекламы спиртного и его продажи в ночное время, а также несовершеннолетним. Кроме того, употребление алкоголя становится все менее «модным» — как известно, президент России Владимир Путин в отличие от своего предшественника Бориса Ельцина не пропагандирует спиртное на примере собственного образа жизни. Как остроумно заметил однажды Путин, главное «не путать спорт со спиртом — всего одна буква, а разница колоссальная».

При этом Le Monde признает, что российское общество все больше поляризуется: с одной стороны, выросло поколение людей, полностью отказавшихся от алкогольных напитков, чего раньше почти не было, а с другой — тех, кто по-прежнему страдает от сильной зависимости.

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