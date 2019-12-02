В магазине «Магия Любви» новая линейка духов с феромонами

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ДУХОВ С ФЕРОМОНАМИ!!!
Подарите интересные стильные духи.
С феромонами, для особого случая.
Лондон (для мужчин)-интересный, таинственный, обольстительный!!!
Майами(для мужчин)-пламенный, неотразимый, уверенный в себе!!!
Токио(для мужчин)-стильный, светский, современный, успешный!!!
Лондон (для женщин)-утонченная, стильная, обольстительная!!!
Майами(для женщин)-пламенная, сексуальная, неотразимая!!!
Токио(для женщин)-таинственная, нежная!!!
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Источник: Раздел Интим-салона Магия любви на сайте Весь Бердск