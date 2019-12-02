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Начните день с ароматного кофе в кафе-столовой «Лайм»

09:16 02.12.2019 Фото: Кафе-столовая Лайм
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Свежий и ароматный кофе с утра, в кафе — столовой «Лайм», подарит заряд бодрости и энергии на долгий рабочий день.

Начните день с ароматного кофе в кафе столовой «Лайм»
Свежий и ароматный кофе в кафе — столовой «Лайм» подарит заряд бодрости на весь день

С чашечкой американо, латте, капучино, эспрессо заряд хорошего настроения на целый день обеспечен!

Можете выпить кофе на месте или взять с собой.

Ждем вас в центре Бердска по адресу: ул. Ленина, 42, пн-пт: с 9.00 до 19.00

На ул. Вокзальной, 26, 1 этаж, пн-пт: 9.00-18.00.

Источник: Раздел Кафе-столовой Лайм на сайте Весь Бердск

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