Начните день с ароматного кофе в кафе-столовой «Лайм»

Свежий и ароматный кофе с утра, в кафе — столовой «Лайм», подарит заряд бодрости и энергии на долгий рабочий день.

Свежий и ароматный кофе в кафе — столовой «Лайм» подарит заряд бодрости на весь день С чашечкой американо, латте, капучино, эспрессо заряд хорошего настроения на целый день обеспечен! Можете выпить кофе на месте или взять с собой. Ждем вас в центре Бердска по адресу: ул. Ленина, 42, пн-пт: с 9.00 до 19.00 На ул. Вокзальной, 26, 1 этаж, пн-пт: 9.00-18.00. Источник: Раздел Кафе-столовой Лайм на сайте Весь Бердск

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