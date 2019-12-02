Изнасиловал и выкинул в выгребную яму туалета 9-летнюю девочку сельчанин на Кубани

Девочка пришла в гости к подружке, где было застолье. Мужчина, изрядно выпив, изнасиловал 9-летнюю школьницу, а чтобы замести следы, выкинул полуживого ребенка в общественный туалет.

Девочку нашли в выгребной яме

9-летняя школьница до сих пор находится в краснодарской больнице. Следствие продолжает распутывать клубок трагических событий, произошедших в хуторе Родниковском, где пострадала маленькая девочка. Она была найдена в выгребной яме общественного туалета со следами насилия, пишет Живая Кубань.

О пропаже ребенка сообщила бабушка потерпевшей, она позвонила в полицию и рассказала, что внучка ушла гулять с подружкой и не пришла домой. Как выяснилось позднее, девочка пошла в гости к сверстнице, дома у которой развернулось застолье. Мать и ее сожитель употребляли алкоголь. Мужчина, изрядно выпив, изнасиловал 9-летнюю школьницу, а чтобы замести следы, выкинул полуживого ребенка в общественный туалет.

— По данному факту Новокубанском межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 ст. 30, п. «в», «к» и части 2 ст. 105 УК РФ, — сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование дела продолжается.