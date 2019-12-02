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Скелетированные останки без головы 81-летнй женщины и рюкзак с 324 тысячами рублей на дачном участки нашла внучка в Ленинградской области

00:26 02.12.2019 Фото: commons.wikimedia.org
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Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили фрагменты скелета, у которого отсутствовали череп и часть костей, одежду пропавшей, её трость, документы и связку ключей.

Скелетированные останки без головы 81 летнй женщины и рюкзак с 324 тысячами рублей на дачном участки нашла внучка в Ленинградской области
Скелет бабушки нашли на даче

В Сланцевском районе Ленинградской области полицейские выясняют обстоятельства смерти престарелой женщины, считавшейся пропавшей без вести, пишет 47news.ru

Как сообщили 47news в правоохранительных органах, 28 ноября в сланцевскую полицию поступило сообщение от 36-летней женщины о том, что на участке садоводства «Дружба» она обнаружила скелетированные останки своей 81-летней бабушки, пропавшей в октябре 2019 года.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили фрагменты скелета, у которого отсутствовали череп и часть костей, одежду пропавшей, её трость, документы и связку ключей. В садовом домике на участке, принадлежащем погибшей, был найден рюкзак в котором находились 324 тысячи рублей.

Проводится проверка, причины и обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.

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