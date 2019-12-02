В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:
Сегодня, 1.12.2019, около 13-00 в устье реки Раздельная (Гуменка) работали экскаватор и самосвал. Экскаватор копает берег, грузит в самосвал, а самосвал весь этот хлам высыпает в русло реки. Представившийся старшим отказался назвать исполнителя и заказчика работ. Позвонил 112 сообщил дежурному. Может, быть у кого-нибудь есть информация по перекрытию русла реки Раздельная(Гуменка)?
Фото: Экскаватор копает берег, грузит в самосвал, а самосвал весь этот хлам высыпает в русло реки Гуменка
02:53 02.12.2019
Может, быть у кого-нибудь есть информация по перекрытию русла реки Раздельная(Гуменка)?
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Кто там работает и что делают?
БердскФото: Экскаватор копает берег, грузит в самосвал, а самосвал весь этот хлам высыпает в русло реки Гуменка
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