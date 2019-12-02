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Видео и имена 15-ти погибших в рухнувшем в реку автобусе обнародовали власти Забайкалья

08:58 02.12.2019 Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю
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Нашли тела 19-ти человек. Они находятся в морге поселка Кокуй, 2 декабря их начнут опознавать родственники. Этот день в Сретенском районе Забайкальского края объявлен днем траура.

Видео и имена 15 ти погибших в рухнувшем в реку автобусе обнародовали власти Забайкалья
Автобус рухнул с высоты 6 метров

Правительство Забайкальского края обнародовало список из 15 человек, погибших в ДТП с автобусом, сообщили в пресс-службе губернатора.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рейсовый автобус упал с моста через реку Куэнгу. Погибли 19 человек, в том числе водитель. Еще 21 пассажир получил ранения.

В списке погибших числятся:


Кубасов С. С. (город Чита);

Хлызов В. Г. (поселок Сретенск);

Баранов Ю. Б. (поселок Сретенск);

Бобров В. А. (поселок Сретенск);

Астафьев В. М. (поселок Сретенск);

Джарелгапов Е. А. (поселок Сретенск);

Воробьева И. Н. (село Усть-Наринзор);

Воробьев О. В. (село Усть-Наринзор);

Воробьева В. В. (село Усть-Наринзор);

Тонких Е. Е. (село Молодовск);

Пестерева Ж. М. (село Ломы);

Горколенко Е. И. (село Ломы);

Коновалов К. А. (село Ломы);

Лыков И. В. (село Алия);

Шадрин Л. А. (село Фирсово).

Тела находятся в морге поселка Кокуй, утром 2 декабря их начнут опознавать родственники, сообщает РИА Новости.

Сегодняшний день, 2 декабря, объявлен днем траура в Сретенском районе Забайкальского края, где произошло ДТП с 19 погибшими. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Авария произошла вчера около 15:00 по местному времени в 60 километрах от города Сретенска. Рейсовый автобус, перевозивший 43 человек, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина. Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет. Пострадали 22 пассажира, 19 из которых госпитализированы. В больницы их доставляли санитарными рейсами. Продолжается опознание погибших. На данный момент родственники опознали 17 человек. Известно, что все они — жители Сретенского района.

По факту ЧП расследуется уголовное дело. Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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