Главу религиозной секты задержали по делу о гибели 9-летнего мальчика в Екатеринбурге

48-летняя Земфира Гайнуллина два дня пыталась «оживить» ребенка, которому вставляли кляп в рот за провинность. После того, как затея не удалась, ребенка закопали в парке.

Земфира Гайнуллина с учениками ездила по России и Белоруссии

По делу об убийстве 9-летнего белорусского мальчика в Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина. Об этом «URA.RU» сообщили источники в правоохранительных органах. Накануне свердловские следователи провели ее допрос.

Данных об участии Гайнуллиной именно в убийстве ребенка пока нет, но она причастна к истории, поскольку два дня пыталась «оживить» мальчика, надеясь, что Господь вернет ему дух. После того, как затея не удалась, ребенка закопали в парке.

«URA.RU» стали известны некоторые детали ее допроса. «На вопрос об образовании она ответила: „Ученик Бога“, а про место работы сказала, что вообще не живет в этом мире», — рассказывает источник, близкий к следствию.

По информации, сохранившейся в Сети (женщина удалила свою страницу во «ВКонтакте») известно, что Гайнуллина жила в Новом Уренгое и вела «греховную» жизнь, однако в 2012 год к ней явился Господь, позвал по имени Фамарь, и так начался ее «удивительный путь». Земфира путешествовала по российским и белорусским городам, с ней были ученики, она вела Twitter и youtube-канал, выкладывала видео со своими песнями под гитару о Христе (на одном из роликов вокруг нее танцуют и хлопают в ладоши женщины в платках, мужчина и мальчик).

Судя по ее постам, она критиковала официальное христианство, отвергая иконы и учение о Святой Троице и называя христианский рай адом. Земфира также заставляла адептов жестко наказывать детей при малейших шалостях. Накануне «URA.RU» рассказывало о допросе отца погибшего ребенка — с его слов, мальчику вставили кляп в рот после того, как он провинился. Комментариев от СК и полиции по этой теме пока нет.

Источник: ura.news