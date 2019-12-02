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Увеличить страховые суммы вкладов до 10 млн рублей хочет правительство России

11:00 02.12.2019 Фото: pixabay.com
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Повышенную страховку можно будет получить при продаже жилья или земельного участка, при получении наследства, соц выплат и пособий. На выплату смогут рассчитывать получатели грантов в форме субсидий и другие категории граждан.

Увеличить страховые суммы вкладов до 10 млн рублей хочет правительство России
Правительство поддержало проект об увеличении страховой суммы вкладов

Правительство одобрило проект закона о повышении страховой суммы вкладов в особых случаях. Изменения коснутся вкладчиков, получивших большие суммы при определенных обстоятельствах, но не успевших оперативно снять их до отзыва лицензии банка: для них стоимость страховки вырастет с 1,4 миллиона рублей до десяти миллионов.

В документе также отмечается возможность увеличения размера ставки страховых взносов для участников системы страхования вкладов. Предполагается, что повышенную страховку можно будет получить, в частности, при продаже жилого помещения или земельного участка, а также при получении наследства, социальных выплат и пособий. Кроме того, на выплату смогут рассчитывать получатели грантов в форме субсидий и другие категории граждан.

Проект закона внесли в июле глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его первый зампред Игорь Дивинский и депутаты от «Справедливой России» Валерий Гартунг и Олег Николаев. Ранее Аксаков сообщил РИА Новости, что закон могут принять до конца года.

Впервые о повышении предельной суммы страхового возмещения вкладчикам заявила летом прошлого года председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это касается случаев, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, а также при «социально чувствительных ситуациях».

Источник: РИА Новости

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