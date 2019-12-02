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Ждите ЧП: Мороз ниже 20 градусов сковал Бердск

11:15 02.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.

Ждите ЧП: Мороз ниже 20 градусов сковал Бердск
Морозная погода установилась в Бердске

В связи с установившимися на территории Новосибирской области морозами возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП. Об этом сегодня, 2 декабря,мэрия Бердска предупредила руководителей местных предприятий всех форм собственности.

-Учитывая погодные условия, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, а также оперативного реагирования на возникшие чрезвычайные ситуации, просим взять под личный контроль функционирование муниципальных учреждений социального обслуживания, обратить особое внимание на объекты с массовым и круглосуточным пребыванием людей, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Руководителям предприятий и учреждений всех видов собственности необходимо:

— провести внеочередные инструктажи и обеспечить готовность дежурных сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;
— в постоянном режиме осуществлять контроль за функционированием систем электроснабжения;
— проверить исправность резервных источников электроснабжения;
— усилить контроль за работой котельных и их энергообеспечением, быть готовыми к принятию экстренных мер по недопущению размораживания сетей теплоснабжения в случае возникновения аварий;
— усилить меры пожарной безопасности;
— исключить использование неисправных электроприборов, электроудлинителей с нарушенной изоляцией провода;
— принять меры для очистки подъездных путей для беспрепятственного проезда спецтехники к зданиям и сооружениям вверенных вам учреждений.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно принимать меры к их ликвидации и информировать оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области» по телефонам 8(383) 231 07 32, 8(383) 223 47 14, 8(383) 217 68 06 и дежурную смену аварийно-спасательной службы Новосибирской области по телефону 8(383) 266 15 57, а также оперативному дежурному ЕДДС города Бердска по телефонам 2-18-18, 2-63-93.

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