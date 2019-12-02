Похвастаться зарплатами свыше 100 тыс. рублей могут лишь 4% жителей Новосибирской области

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости.

В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч. Самые бедные живут в Кабардино-Балкарии.

Новосибирская область находится на 25 месте среди всех субъектов РФ. Около 4% жителей региона зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц. Свыше 10% имеют заработки ниже 15 тыс. рублей. Средняя зарплата по Новосибирской области составляет порядка 30 тыс. рублей — от 19 до 45 тыс.

Как отмечают эксперты, уровень социального расслоения в России находится на среднем по мировым меркам уровне. Так, индекс Джини, показывающий, насколько отличаются доходы наиболее богатых и бедных, в последние годы сохранялся в России на уровне 0,4, в то время как в странах Европы он в основном находится в диапазоне от 0,25 до 0,35, а, например, в США он составлял 0,45, в Китае – 0,47, в Бразилии – 0,5 (чем индекс выше, тем сильнее дифференциация).

Таким образом, разница между высокооплачиваемыми специалистами и работниками с низкими зарплатами в России достаточно чувствительная, однако во многих странах с аналогичной экономикой она еще выше.

Исследование также показывает, что различия в доходах в России основаны на региональной дифференциации. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели исследование уровня и распределения зарплат и составили третий по счету ежегодный рейтинг регионов России по зарплатам.

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Источник: РИА Новости