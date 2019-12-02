Дождем сменится мороз в начале декабря в Бердске

Зиму бердчане встретят неустойчивой погодой. Вся первую декаду первого зимнего месяца столбик термометра не опустится ниже минус 5 градусов. Мороз ожидается только 2 декабря.

Зимний Бердск

Морозная погода, установившаяся в Бердске, продержится не более суток. Об этом сообщают синоптики. Если в ночь на понедельник столбик термометра опускался ниже 20 градусов мороза, то днем 2 декабря обещают около минус 15-ти.

Уже 3 декабря в Бердске потеплеет до минус 9 градусов, выглянет солнце. И, как обещают синоптики, относительно теплая погода продержится вся начавшуюся неделю. 4 и 5 декабря температура повысится до минус 3 градусов. А в пятницу 6 декабря возможен небольшой дождь.

По прогнозам синоптиков, снова похолодает до 13 градусов мороза в Бердске лишь 12 декабря. Всю первую декаду первого зимнего месяца будет идти снег.