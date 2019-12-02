По 2 млн рублей страховки выплатят семьям погибших в автобусе в Забайкалье

Пассажиры рухнувшего с моста автобуса, пострадавшие в результате этой аварии, также имеют право на страховые выплаты. они рассчитываются по специальной таблице.

Родственникам погибших в аварии пассажирского автобуса в Забайкалье СОГАЗ выплатит по 2 млн рублей

АО «СОГАЗ» готово выполнить свои обязательства по договору страхования гражданской ответственности владельца автобуса, попавшего в воскресенье в ДТП в Забайкалье, в котором погибли 19 человек, сообщает в понедельник пресс-служба страховой компании.

«Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП в Сретенском районе Забайкальского края, застрахована в «СОГАЗ». Родственники пассажиров автобуса, погибших в результате этого происшествия, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн рублей в соответствии с требованиями закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика»», — говорится в сообщении.

Для этого им необходимо обратиться в ближайший офис «СОГАЗ» с письменным заявлением на выплату (его можно заполнить в офисе), предъявить документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, составленный перевозчиком, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении у погибшего или родство с ним.

По данным пресс-службы, пассажиры автобуса, пострадавшие в результате этой аварии, также имеют право на выплаты.

Им советуют обратиться в страховую компанию с письменным заявлением на выплату (его можно заполнить в офисе), с документом, удостоверяющим личность, документом о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, составленным перевозчиком, а также документами, выданными медицинской организацией, в которую был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший (с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности).

Все пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами и после завершения лечения, сообщает пресс-служба. Размер выплат для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера полученной травмы, отмечает пресс-служба.

Страховая группа «СОГАЗ» выражает соболезнования родным и близким пассажиров, погибших в результате этого происшествия, и «готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов».

Как сообщалось, автобус, перевозивший в воскресенье пассажиров по маршруту Сретенск-Чита, упал с моста в реку Куэнга (с высоты 9-12 метров). В результате аварии погибли 19 человек, 19 госпитализированы в три районные больницы. Среди пострадавших 12-летняя девочка и беременная женщина.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. На месте происшествия проводились масштабные спасательные работы с привлечением подразделений МЧС и спецтехники.

Источник: Интерфакс