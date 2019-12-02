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Вывоз снега на мусорную свалку стоит 26 рублей за кубометр в Бердске

14:15 02.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Тариф на складирование снега возле кладбища и за БЭМЗом ниже — 20 рублей за кубический метр. Предварительно нужно купить талоны.

Вывоз снега на мусорную свалку стоит 26 рублей за кубометр в Бердске
Снег с подтопляемых территорий вывозят на снегоотвалы

Согласно постановлению администрации Бердска  «Об организации уборки, вывоза и складирования снега на территории города Бердска в зимний период 2019 – 2020 годов», снег принимается на следующих платных снегоприемных пунктах:

1. Полигон твердых бытовых отходов;

2. Территория напротив СНТ«Бытовик» (ул. Полевая);

3. Территория за АЗС «БЭМЗ» (ул.Автолюбителей);

Талоны на вывоз снега на снегоприемные пункты: напротив СНТ «Бытовик» (ул. Полевая) и территория за АЗС «БЭМЗ» (ул. Автолюбителей) можно приобрести в МБУ «Центр муниципальных услуг г. Бердска» (конт. тел. 2-13-00) по адресам:

— ул. Пушкина, 38, МБУ «Центр муниципальных услуг г. Бердска»,

пн.-пт. с 8:00 до 17:00;

— ул. Кирова, 29, «Ритуальный магазин», пн.-пт. с 9:00 до 16:00,

сб.-вс. с 9:00 до 14:00.

Стоимость одного талона (1 м куб.) – 20 руб.

Талоны на вывоз снега на снегоприемные пункты: полигон твердых бытовых отходов можно приобрести в МУП «Спецавтохозяйство» (конт. тел. 2-43-33) по адресу:

— ул. Ленина, 18, пн.-пт. с 8:00 до 17:00.

Стоимость одного талона (1 м куб.) – 26 руб.

Руководителям предприятий и строительных организаций, управляющих компаний и других организаций, обслуживающих жилой фонд, директорам торговых предприятий, владельцам павильонов, киосков, председателям гаражных, погребных и жилищных кооперативов, директорам школ, детских комбинатов, учреждений культуры и отдыха, других организаций города рекомендовано организовать своевременную очистку и вывоз снега с подведомственных территорий, а также прилегающих площадок, газонов, тротуаров на снегоприемные пункты Бердска.

Жителям частного сектора в местах проживания рекомендовано организовать очистку от снега водоотводных траншей и кюветов, вывоз снега с придомовых территорий на снегоприемные пункты города.

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