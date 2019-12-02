За булочки с маком в тюрьму посадили семью владельцев кафе в Воронеже

Несмотря на то, что многие эксперты подтвердили, что пищевой мак не является наркотиком, несудимую ранее семью посадили в полном составе

Россошанский районный суд Воронежской области отказал в условно-досрочном освобождении 62-летнему Александру Полухину — фигуранту громкого «макового дела». В 2015 году вместе с женой, младшей дочерью и сестрой жены он был осужден за то, что их семейное кафе торговало кондитерским маком, — это ФСКН квалифицировало как «сбыт наркотиков».

Следствие и суд длились около 5 лет. Несмотря на то, что многие эксперты подтвердили, что пищевой мак не является наркотиком, несудимую ранее семью посадили в полном составе. Глава семейства, отставной офицер, уехал в колонию на 8,5 лет, его родные — на 8 лет.

К ноябрю 2019 года у Александра Полухина подошел срок УДО, и он обратился в суд. Когда стало известно, что ходатайство об УДО будет рассматривать судья Андрей Будаев, Полухин понял: перспективы практически нулевые. Судья Будаев годом ранее отказал осужденному в освобождении по болезни (большую часть срока предприниматель провел в тюремной больнице — сердце). Что произошло и в этот раз. Правда, сначала судья перенес заседание на неопределенный срок, увидев в зале специально приехавших в Россошь родных и журналиста «Новой». При этом он отказал старшей дочери осужденного — Яне — в статусе общественного защитника отца. А ровно через неделю без дочери и журналистов Будаев быстро провел заседание и отказал в УДО.

Из решения следует, что Полухин должен еще посидеть, во-первых, из-за полученного в 2015 году взыскания (обратился к сотруднику в СИЗО на «ты»). Имеющиеся у осужденного 7 поощрений судье оказались неинтересны. Во-вторых, Полухин не признал вину, хотя по закону это не может являться основанием для отказа в УДО или помиловании. Ну, и в-третьих, господин Будаев сослался на короткое заключение психолога колонии о том, что у осужденного «средняя вероятность рецидива», «высокий уровень настойчивости в достижении целей», а также «спокойствие и уверенность в себе», которые «освобождают от страха перед неизвестностью».

Это глубокомысленное решение Россошанского райсуда Воронежской области защита Александра Полухина будет обжаловать.

Срок УДО у остальных членов семьи Полухиных подойдет в 2020-2022 годах. В прошлом году суд в Орловской области отказался освободить по болезни жену Александра Полухина Марию Васильевну — у 62-летней женщины диагностировали онкологию, за время отбывания наказания она пережила операцию и 24 курса химиотерапии.

Источник: Новая газета