Кремль готовит встречу Путина с Зеленским

Помощник российского лидера Юрий Ушаков добавил, что президенты могут поговорить как полчаса, так и полтора. По словам Ушакова, все зависит от того, как сложится ситуация на саммите.

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с Зеленским

В Кремле заявили о намерении провести отдельную встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдет в Париже 9 декабря.

«Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой «четверки», — отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он добавил, что Путин и Зеленский могут поговорить как полчаса, так и полтора. По словам Ушакова, все зависит от того, как сложится ситуация на саммите.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главы государств смогут обсудить газовую тему, если не договорятся на рабочем уровне.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.

На прошлой неделе Путин обсудил газовую проблематику в телефонном разговоре с Зеленским, а на следующий день — с министром энергетики Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Детали переговоров не сообщались.

После этого в Вене прошли двусторонние консультации по газу с участием Новака, Миллера, министра энергетики Украины Алексея Оржеля, а также глав «Нафтогаза» и «Оператора газотранспортной системы Украины». Минэнерго по итогам сообщило, что стороны договорились интенсифицировать работу в двустороннем формате в ближайшие дни.

Источник: РИА Новости