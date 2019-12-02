02.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Кремль готовит встречу Путина с Зеленским

18:00 02.12.2019 Фото: pixabay.com
0

Помощник российского лидера Юрий Ушаков добавил, что президенты могут поговорить как полчаса, так и полтора. По словам Ушакова, все зависит от того, как сложится ситуация на саммите.

Кремль готовит встречу Путина с Зеленским
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с Зеленским

В Кремле заявили о намерении провести отдельную встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдет в Париже 9 декабря.
«Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой «четверки», — отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он добавил, что Путин и Зеленский могут поговорить как полчаса, так и полтора. По словам Ушакова, все зависит от того, как сложится ситуация на саммите.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главы государств смогут обсудить газовую тему, если не договорятся на рабочем уровне.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.

На прошлой неделе Путин обсудил газовую проблематику в телефонном разговоре с Зеленским, а на следующий день — с министром энергетики Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Детали переговоров не сообщались.

После этого в Вене прошли двусторонние консультации по газу с участием Новака, Миллера, министра энергетики Украины Алексея Оржеля, а также глав «Нафтогаза» и «Оператора газотранспортной системы Украины». Минэнерго по итогам сообщило, что стороны договорились интенсифицировать работу в двустороннем формате в ближайшие дни.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Есть о чем поговорить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДождем сменится мороз в начале декабря в Бердске 1
18:54 02-12-2019
Дождем сменится мороз в начале декабря в Бердске
Забил до смерти 5-летнюю девочку в "воспитательных целях" отчим в Новосибирске
18:45 02-12-2019
Забил до смерти 5-летнюю девочку в
БердскВылетели зубы у пассажира такси UBER в тройном ДТП в Бердске
18:30 02-12-2019
Вылетели зубы у пассажира такси UBER в тройном ДТП в Бердске
Таджикские мигранты потеряют смысл работы в России: они останутся без денежных переводов
18:15 02-12-2019
Таджикские мигранты потеряют смысл работы в России: они останутся без денежных переводов
Кремль готовит встречу Путина с Зеленским
18:00 02-12-2019
Кремль готовит встречу Путина с Зеленским
БердскДело о нападении на врача в горбольнице Бердска передано в суд
17:45 02-12-2019
Дело о нападении на врача в горбольнице Бердска передано в суд
Смерть на охоте: Случайно застрелил загонщик животных охотника в Новосибирской области
17:30 02-12-2019
Смерть на охоте: Случайно застрелил загонщик животных охотника в Новосибирской области
БердскНа новогодние каникулы с 30 декабря на две недели уйдут школьники Бердска
17:15 02-12-2019
На новогодние каникулы с 30 декабря на две недели уйдут школьники Бердска
ВС: школы обязаны следить за учениками и после уроков
17:00 02-12-2019
ВС: школы обязаны следить за учениками и после уроков
Маньяк-дальнобойщик из России возглавил список разыскиваемых Интерполом преступников
16:45 02-12-2019
Маньяк-дальнобойщик из России возглавил список разыскиваемых Интерполом преступников