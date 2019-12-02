Интерпол опубликовал список самых опасных международных беглецов — маньяков
Маньяк-дальнобойщик из России возглавил список разыскиваемых Интерполом преступников
62 -летнего дальнобойщика из Орска Валерия Андреева подозревают в целой серии преступлений и не могут найти уже несколько лет. Остается только удивляться, как немолодой шофер сумел скрыться от спецслужб всего мира.
На неделе Интерпол опубликовал список самых опасных международных беглецов — маньяков. Его возглавляет 62 -летний дальнобойщик из Орска Валерий Андреев. Его подозревают в целой серии преступлений и не могут найти уже несколько лет. Остается только удивляться тому, как немолодой шофер сумел скрыться от спецслужб всего мира.
Интересно, что среди восьми самых — самых жутких маньяков, по версии Интерпола, россиян сразу двое. А еще там есть и украинец. Впрочем, вряд ли на этом основании можно делать какие-то выводы о России. Скорое, о западных стереотипах. Американец, например, в списке маньяков всего один. Хотя количество преступлений и осужденных в США намного выше, чем в России, как в абсолютном исчислении, так и на душу населения. Впрочем, это точно не означает, что у нас нет криминальных проблем.
Источник: vestirama.ru
От редакции
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