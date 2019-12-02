Маньяк-дальнобойщик из России возглавил список разыскиваемых Интерполом преступников

16:45 02.12.2019 Фото: с сайта vestirama.ru 0

62 -летнего дальнобойщика из Орска Валерия Андреева подозревают в целой серии преступлений и не могут найти уже несколько лет. Остается только удивляться, как немолодой шофер сумел скрыться от спецслужб всего мира.



Маньяк дальнобойщик из России возглавил список разыскиваемых Интерполом преступников

Интерпол опубликовал список самых опасных международных беглецов — маньяков Интерпол опубликовал список самых опасных международных беглецов — маньяков

На неделе Интерпол опубликовал список самых опасных международных беглецов — маньяков. Его возглавляет 62 -летний дальнобойщик из Орска Валерий Андреев. Его подозревают в целой серии преступлений и не могут найти уже несколько лет. Остается только удивляться тому, как немолодой шофер сумел скрыться от спецслужб всего мира.

Интересно, что среди восьми самых — самых жутких маньяков, по версии Интерпола, россиян сразу двое. А еще там есть и украинец. Впрочем, вряд ли на этом основании можно делать какие-то выводы о России. Скорое, о западных стереотипах. Американец, например, в списке маньяков всего один. Хотя количество преступлений и осужденных в США намного выше, чем в России, как в абсолютном исчислении, так и на душу населения. Впрочем, это точно не означает, что у нас нет криминальных проблем.

Источник: vestirama.ru