РПЦ выступила против абортов даже после изнасилования

В случае если женщина не может полюбить такого ребенка и готова отказаться от младенца, по мнению митрополита Иллариона, его нужно отдать на усыновление другим людям.

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«Ребёнка надо оставить, потому что он не виноват в том, что родился от насильника», — заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Илларион в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, есть много случаев, когда шок и травма, пережитые при нападении на женщину, не передаются ребёнку. Также священнослужитель отметил, что природа заложила в женщину материнский инстинкт и ничто не препятствует ей «полюбить ребёнка не от любимого человека».

В случае если она не может этого сделать и готова отказаться от младенца, по мнению митрополита Иллариона, его нужно отдать на усыновление другим людям.

Источник: govoritmoskva.ru