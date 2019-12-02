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РПЦ выступила против абортов даже после изнасилования

15:15 02.12.2019 Фото: pixabay.com
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В случае если женщина не может полюбить такого ребенка и готова отказаться от младенца, по мнению митрополита Иллариона, его нужно отдать на усыновление другим людям.

РПЦ выступила против абортов даже после изнасилования
В РПЦ выступили против абортов после случаев изнасилования

«Ребёнка надо оставить, потому что он не виноват в том, что родился от насильника», — заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Илларион в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, есть много случаев, когда шок и травма, пережитые при нападении на женщину, не передаются ребёнку. Также священнослужитель отметил, что природа заложила в женщину материнский инстинкт и ничто не препятствует ей «полюбить ребёнка не от любимого человека».

В случае если она не может этого сделать и готова отказаться от младенца, по мнению митрополита Иллариона, его нужно отдать на усыновление другим людям.

Источник: govoritmoskva.ru

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Можно полюбить ребенка от насильника?

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