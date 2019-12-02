РПЦ выступила против абортов даже после изнасилования

«Ребёнка надо оставить, потому что он не виноват в том, что родился от насильника», — заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Илларион в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, есть много случаев, когда шок и травма, пережитые при нападении на женщину, не передаются ребёнку. Также священнослужитель отметил, что природа заложила в женщину материнский инстинкт и ничто не препятствует ей «полюбить ребёнка не от любимого человека».
В случае если она не может этого сделать и готова отказаться от младенца, по мнению митрополита Иллариона, его нужно отдать на усыновление другим людям.
Источник: govoritmoskva.ru