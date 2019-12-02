Внимание, опасность! Холестерин, курение и высокое давление разрушают наши сосуды

Курение наносит вред судам в долгосрочной перспективе, потому что он атакует внутренний слой сосудов

Наши сосуды транспортируют кровь и, следовательно, кислород и питательные вещества по всему организму. Они должны быть открытыми и эластичными, чтобы кровь доходила до всех органов и каждой отдельной клетки организма. Мартин Галле (Martin Halle), профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена рассказывает о главных врагах здоровых сосудов.

Курение

Никотин в сигарете гарантирует, что сосуды сжимаются, а определенные области тела больше не снабжаются кровью. Этот эффект длится недолго. Тем не менее, курение наносит вред судам в долгосрочной перспективе, потому что он атакует внутренний слой сосудов. Клетки этого «подкладочного» слоя отмирают, что создает «дыры» и «шрамы».

Высокий сахар крови растворяет сосудистые клетки

«Высокий уровень сахара в крови повреждает внутреннюю стенку сосудов. Если вы время от времени балуетесь десертом, вам не о чем беспокоиться. Но диабетики и преддиабетики с постоянно высоким уровнем сахара в крови разрушают защитный слой своих сосудов», — говорит профессор.

Холестерин

Не менее рискованным является постоянно высокий уровень холестерина, поскольку холестерин образует маленькие бляшки, которые делают артерии хрупкими и неэластичными.

Высокое давление

Если сосуды уже повреждены, постоянное высокое кровяное давление тем более опасно. Перекачивание крови при высоком давлении на стенки сосудов, может привести к разрыву.

Что хорошего мы можем дать нашим сосудам?

Чтобы укрепить сосуды и сохранить их здоровыми как можно дольше, немецкий профессор советует есть много овощей разных цветов, совершать прогулки два раза в день, поддерживать нормальный вес и употреблять пищу, богатую ненасыщенными жирными кислотами.

Источник: МедикФорум