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Общество / Стиль жизни

Что ждет автомобилистов с 1 декабря 2019?

14:34 02.12.2019 Фото: pxhere.com
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С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины. В период с декабря по февраль все российские водители должны «обуть» свои легковые автомобили в «липучки» или шипованные шины.

Что ждет автомобилистов с 1 декабря 2019?
Наличие зимних шин требует техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств

С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины. В период с декабря по февраль все российские водители должны «обуть» свои легковые автомобили в «липучки» или шипованные шины.

Наличие зимних шин требует техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств». Штраф за использование летних шин в зимний период пока не предусмотрен, но соответствующий законопроект, рассмотрение которого в 2016 году перенесли на неопределенный срок, уже есть.

Кроме того, с 21 декабря в России будет введен новый экологический класс «Евро-6», распространяющийся как на грузовые, так и на пассажирские автомобили (ТС категорий M и N). Принятый стандарт будет регулировать требования к содержанию вредных веществ в выхлопных газах и планомерно улучшать экологию в стране.

Напомним, 2 декабря наступает срок уплаты транспортного налога.

Источник: Автоновости дня

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