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Недвижимость / Общество

Ставка по ипотеке упала до минимума, а срок кредитования продолжает расти

14:29 02.12.2019 Фото: pxhere.com
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Процентная ставка по ипотеке в октябре 2019 — минимальная за последние 2 года. Ранее почти до этого же уровня — 9,41% — ставка падала лишь в сентябре 2018 года.

Ставка по ипотеке упала до минимума, а срок кредитования продолжает расти

Ставки по ипотеке снизились в России

Средняя ставка по ипотечным кредитам в октябре снизилась до 9,4%, сообщает Центробанк. Это на 0,28% ниже, чем месяцем ранее — в сентябре средняя ставка равнялась 9,68%.

Процентная ставка по ипотеке в октябре — минимальная за последние 2 года. Ранее почти до этого же уровня — 9,41% — ставка падала в сентябре 2018 года.

Кроме того, в октябре 2019 года отмечался максимальный с начала года рост объемов рынка ипотечных кредитов. Было оформлено 119 тысяч кредитов на жилье, что на 13,4% больше, чем в сентябре. Общая сумма выданных за месяц кредитов — 271,3 миллиарда рублей, что больше, чем в сентябре, на 11,1%.

При этом средний срок кредитования продолжает расти — по итогам октября он равен 218,4 месяца (примерно 18 лет и 2 месяца). Тенденция роста срока кредитования наблюдается с сентября 2018 года. Минимальные за последние два года сроки были в декабре 2017 года — тогда кредиты выдавали в среднем на 15 лет и 7 месяцев.

Источник: РГ

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