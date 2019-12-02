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О древнем «украинском княжестве» заявил первый президент Украины. Древнее России на 300 лет

15:30 02.12.2019 Фото: pixabay.com
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Пушков указал, что Кравчук ошибается, так как Российское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного, когда такой страны, как Украина, вообще не было.

О древнем украинском княжестве заявил первый президент Украины. Древнее России на 300 лет
Пушков ответил на слова Кравчука о древнем «украинском княжестве»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что украинская государственность якобы на несколько веков древнее русской.

Соответствующее заявление Кравчук сделал ранее в эфире телеканала «112». По его словам, Россия «начала формироваться только при Иване Грозном», в то время как Украина якобы уже триста лет была княжеством и государством.

Пушков указал, что Кравчук ошибается, так как Российское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного.

«Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него», — заключил сенатор.

Украинские политики и общественные деятели не раз выступали с сомнительными заявлениями на историческую тему. Так, экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии. Бывший президент Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей» и обвинял Россию в попытке «похитить» княжну Анну Ярославну.

РИА Новости

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От редакции

Кто древнее?

Гость, 02 декабря 2019 15:37
НВР: Бесполезно спорить! Всем же известно, что Архимед - древнеукр?! Тем более, пирамиды египетские строили кто? Прааально, свидомые гидники Древнего Мира. Ох, поставили нам исторический мат кравчуки-свинарчуки-поросюки! Как дальше с этим жЫть?!
Аноним, 02 декабря 2019 16:56
«Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него», — заключил сенатор.
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да. вот россия была во все времена, прям от сотворенья мира и границы у неё нигде не заканчиваются
Бердчанин, 02 декабря 2019 18:02
Украинского государства может и не было, а княжество было. А московиты при этом еще по лесам дичь загоняли и жили родоплеменным строем!
Аноним, 02 декабря 2019 18:04
Насколько помню Россия началась именно с киевской руси. А яйцо или курица можно спорить до посинения. Вот я лично разницы между зеленским и Путиным и всей этой «элитой» никакой не вижу и поменяй их местами ничего не измениться

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