О древнем «украинском княжестве» заявил первый президент Украины. Древнее России на 300 лет

Пушков указал, что Кравчук ошибается, так как Российское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного, когда такой страны, как Украина, вообще не было.

Пушков ответил на слова Кравчука о древнем «украинском княжестве»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что украинская государственность якобы на несколько веков древнее русской.

Соответствующее заявление Кравчук сделал ранее в эфире телеканала «112». По его словам, Россия «начала формироваться только при Иване Грозном», в то время как Украина якобы уже триста лет была княжеством и государством.

Пушков указал, что Кравчук ошибается, так как Российское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного.

«Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него», — заключил сенатор.

Украинские политики и общественные деятели не раз выступали с сомнительными заявлениями на историческую тему. Так, экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии. Бывший президент Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей» и обвинял Россию в попытке «похитить» княжну Анну Ярославну.

РИА Новости