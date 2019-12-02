О древнем «украинском княжестве» заявил первый президент Украины. Древнее России на 300 лет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что украинская государственность якобы на несколько веков древнее русской.
Соответствующее заявление Кравчук сделал ранее в эфире телеканала «112». По его словам, Россия «начала формироваться только при Иване Грозном», в то время как Украина якобы уже триста лет была княжеством и государством.
Пушков указал, что Кравчук ошибается, так как Российское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного.
«Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него», — заключил сенатор.
Украинские политики и общественные деятели не раз выступали с сомнительными заявлениями на историческую тему. Так, экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии. Бывший президент Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей» и обвинял Россию в попытке «похитить» княжну Анну Ярославну.
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да. вот россия была во все времена, прям от сотворенья мира и границы у неё нигде не заканчиваются