Renault Duster — новый автомобиль папы римского Франциска

Превращением классического «Дастера» в «папамобиль» занималась целая команда специалистов. Они оснастили кроссовер большой панорамной крышей, а также установили съемную стеклянную надстройку и ручки на крыше.

Папа Франциск чаще отдает предпочтение именно скромным автомобилям

Компания Renault представила специальную версию кроссовера Dacia Duster, созданную для папы римского Франциска. Автомобиль, получивший все атрибуты классического «папамобиля», уже передан главе Католической церкви в дар.

Превращением классического «Дастера» в «папамобиль» занималась целая команда специалистов Dacia и румынского кузовного ателье Romturingia. Они оснастили кроссовер большой панорамной крышей, а также установили съемную стеклянную надстройку и ручки на крыше.

Дорожный просвет автомобиля для удобства посадки и высадки понтифика уменьшен на 30 миллиметров, а вместо штатных задних сидений установлен комфортабельный диван, предназначенный для отдыха во время продолжительных публичных мероприятий.

Стоит отметить, что папа Франциск чаще отдает предпочтение именно скромным автомобилям. Например, в ходе своего визита в Армению в 2016 году понтифик передвигался на Dacia Logan, в Ирландии он использовал универсал Skoda Rapid, а на острове Маврикий специально к его приезду сделали особую версию пикапа Nissan NP300.

Источник: Автоновости дня