Renault Duster — новый автомобиль папы римского Франциска

Компания Renault представила специальную версию кроссовера Dacia Duster, созданную для папы римского Франциска. Автомобиль, получивший все атрибуты классического «папамобиля», уже передан главе Католической церкви в дар.
Превращением классического «Дастера» в «папамобиль» занималась целая команда специалистов Dacia и румынского кузовного ателье Romturingia. Они оснастили кроссовер большой панорамной крышей, а также установили съемную стеклянную надстройку и ручки на крыше.
Дорожный просвет автомобиля для удобства посадки и высадки понтифика уменьшен на 30 миллиметров, а вместо штатных задних сидений установлен комфортабельный диван, предназначенный для отдыха во время продолжительных публичных мероприятий.
Стоит отметить, что папа Франциск чаще отдает предпочтение именно скромным автомобилям. Например, в ходе своего визита в Армению в 2016 году понтифик передвигался на Dacia Logan, в Ирландии он использовал универсал Skoda Rapid, а на острове Маврикий специально к его приезду сделали особую версию пикапа Nissan NP300.
Источник: Автоновости дня