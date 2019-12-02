Письма Деду Морозу в Великий Устюг принимают на главпочтамте Новосибирска

Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте. В прошлом году в резиденцию Деда Мороза Почта России доставила более 200 тыс. посланий.

Дед Мороз исполняет желания

Почта России открыла новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно со 2 декабря и до конца новогодних праздников.

Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз», и наклеить на него марку.

На специальных почтовых ящиках изображены Почтальон Печкин и Дед Мороз, а также написан точный адрес получателя. В этом году в Новосибирске ящик установлен на Главпочтамте (ул. Советская, 33) и в здании пригородного вокзала станции Новосибирск-Главный.

Напомним, только в прошлом году Почта России доставила в резиденцию зимнего волшебника свыше 200 тысяч писем со всей России, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ведомства сегодня, 2 декабря.