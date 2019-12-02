ВС: школы обязаны следить за учениками и после уроков

Высшая инстанция разбирала дело о компенсации морального вреда с родителей школьника, который упал на одноклассника, чем причинил ему тяжкий вред здоровью в школьном дворе. Райсуд признал виновными родителей, а не школу.

ВС обязал школы следить за учениками после уроков

Школа несёт ответственность за учеников и после завершения учебного дня: пока дети находятся на территории образовательного учреждения педагоги обязаны осуществлять за ними надзор, отмечает Верховный суд РФ.

Он указывает, что законодательство исходит из презумпции виновности образовательного, медицинского, спортивного или культурно-досугового учреждения в причинении вреда несовершеннолетним во время нахождения его под надзором данной организации.

Суть дела

Высшая инстанция разбирала дело о компенсации морального вреда с родителей школьника, который упал на одноклассника, чем причинил ему тяжкий вред здоровью. Происшествие произошло в школьном дворе.

Пострадавший подросток долгое время находился на лечении, перенёс тяжелую операцию и длительное восстановительное лечение, также ему понадобилась помощь психолога.

Мать ребёнка потребовала в судебном порядке взыскать с родителей ученика, причинившего травму ее сыну, моральную компенсацию, а те заявили встречные требования, в частности, о взыскании вреда с образовательного учреждения.

Супруги посчитали, что поскольку несчастный случай произошел на территории школы, то ответственность за причиненный ребенку вред должно нести образовательное учреждение. Они указали, что происшествие стало возможным из-за отсутствия контроля за детьми со стороны администрации школы, значит она и является надлежащим ответчиком.

Районный суд в удовлетворении этих требований отказал, обязав родителей выплатить ущерб пострадавшему ученику, апелляционная инстанция поддержала это решение.

Позиция ВС

«По требованиям о возмещении вреда, заявленным в соответствии со статьей 1073 ГК РФ родителями несовершеннолетнего, суд обязан привлечь к участию в деле в качестве соответчика образовательное учреждение, в стенах или на территории которого несовершеннолетний находился в момент причинения им вреда», — отмечает ВС.

Если ребёнок или подросток причинил вред во время, когда он находился под надзором образовательной, медицинской или иной организации, то именно это учреждение отвечает за причиненный вред, если не докажет, что ущерб возник не по их вине (пункт 3 статьи 1073 ГК РФ), напоминает ВС.

«Указанной правовой нормой устанавливается презумпция виновности образовательного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за малолетним, причинившим вред во время нахождения под надзором данного учреждения», — поясняет высшая инстанция.

Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания учеников, присмотра и ухода за ними, обеспечивать жизнь и здоровье обучающихся и работников учреждения (пункт 2 часть 6 статьи 28 закона от 29 декабря 2012 года №273).

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательной организации несёт образовательная организация (часть 7 статьи 28 этого же закона).

В специальном постановлении Пленума ВС также разъяснял, что в случае причинения вреда малолетним — в том числе и самому себе — в период его временного нахождения в детском саду, школе, гимназии или лицее, эти организации обязаны возместить причиненный ребенком вред, если не докажут, что он возник не по их вине при осуществлении надзора (абзац 3 пункт 14 постановления Пленума ВС РФ от 26 января 2010 года №1).

При этом в пункте 16 этого постановления указано, что за вред, причинённый ребёнком или подростком, отвечают родители опекуны или попечители, если с их стороны имело место безответственное отношение к воспитанию детей: попустительство или поощрение озорства, хулиганских и иных противоправных действий, отсутствие к нему внимания и т.п.

Образовательные же организации отвечают только за неосуществление должного надзора за малолетним в момент причинения им вреда, объясняет ВС.

«Суды должны учитывать, что пределы ответственности родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, а также образовательных, медицинских и иных организаций либо лица, осуществляющего над малолетним надзор, различны.

Из приведенных нормативных положений и разъяснений Пленума следует, что образовательная организация, где несовершеннолетний временно находился, отвечает за вред, причиненный несовершеннолетним, если она не осуществляла должный надзор за ним в момент причинения вреда. Обязанность по надлежащему надзору за несовершеннолетними должна осуществляться образовательной организацией не только во время пребывания малолетнего в стенах образовательного учреждения, но и на его территории, закрепленной за этим учреждением в установленном порядке», — подчёркивает ВС.

Значит в данном деле школа должна доказать отсутствие своей вины в причинении вреда ученику, который находился на ее территории непосредственно после окончания занятий (не позднее 20 минут), указывает ВС.

Однако суды первой и апелляционной инстанций неправильно истолковали и применили к спорным отношениям нормы материального права, вследствие чего пришли к ошибочному выводу о том, что дети выбыли из-под контроля образовательного учреждения, в связи с чем школа не может нести гражданско-правовую ответственность за совершенные учеником действия.

Суды исходили из того, что школьник получил травму после окончания уроков, при этом каких-либо школьных мероприятий на территории образовательного учреждения не проводилось. К тому же администрация учебного заведения не принимала обязательства по сопровождению школьников до дома после окончания учебы или контроля за их поведением по окончании учебного процесса либо иные обязательства по передаче учащихся их родителям.

Между тем образовательные организации отвечают за неосуществление должного надзора за малолетним, а такой надзор должен вестись в течение всего периода нахождения ребёнка в образовательном учреждении, в том числе и на закрепленной за образовательным учреждением территории, отмечает ВС.

Поскольку происшествие произошло сразу после окончания занятий и на территории школы, то несовершеннолетние ещё должны были находиться под надзором образовательного учреждения. Таким образом, школа должна была являться соответчиком по делу о компенсации причинённого ущерба, считает он.

В связи с чем Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Источник: rapsinews.ru