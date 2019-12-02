Ремонт муниципального барака по суду перенесла на 2020 год власть Бердска

Еще в 2014 году квартиросъемщик Виктор Гриненко выиграл суд, который обязал горадминистрацию капитального отремонтировать 2-квартирный дом №41 на ул. Рогачева. Работы снова отложили.

Двухквартирный дом на ул. Рогачева снаружи и издалека выглядит вполне прилично, но отремонтированным не считается

До конца 2019 года бердская администрация не успеет отремонтировать муниципальный двухквартирный дом №41 на ул. Рогачева. Даже по решению суда, которое было оглашено еще в 2014-м. Чиновники полагают, что на ремонт может понадобиться длительный срок — до года. А пока наниматели жилья — Виктор Гриненко и его дочь Светлана Низомова с несовершеннолетними дочками — вынуждены скитаться по съемным квартирам и жить в маневренном фонде без удобств.

— Применительно к решению суда от 15 августа 2014 года не произведены работы по выполнению отмостки, утеплению фундамента и ремонту фасадной части вокруг пристроя к квартире №1, а также по капитальному ремонту системы отопления в данном пристрое, — огласил суд свою мотивировку в судебном заседании.

Такие выводы сделал суд после того, как ремонт в двухквартирном бараке был сделан. В 2016 году судебные приставы возбудили исполнительное производство по решению суда, обязавшего бердскую власть выполнить должный ремонт в доме №41 на ул. Рогачева. Но до сих пор ничего не сдвинулось с мертвой точки. Вице-мэр Бердск по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров и в конце 2019-го не делает утешительных для семьи Гриненко.

Самодельную пристройку к дому житель первой квартиры официально оформил в БТИ. Но именно с ней возникли проблемы при ремонте. По словам Захарова, требуется серьезная реконструкция, фактически «нужно заново строить».

— Вопрос прорабатывается будем делать проект. Согласно 44-у закону нужно провести аукцион. Процедура длительная, но она согласована с судом, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск».

По предположениям Захарова, это может занять год и больше:

— Мы работаем по государственным законам, которые предусматривают и экспертизу, и проведение торгов. На все это надо время.

А пока, «до завершения ремонтных работ», дочь Виктора Гриненко и его внучки проживают в аварийном деревянном бараке №9 в пер. Больничном, относящемся к городскому маневренному фонду. Сам 73-летний Виктор Игнатьевич снимает квартиру, чтобы у его родных было больше жилого пространства.

— Дом в Больничном переулке, где нам предоставили временное жилье на три месяца в 2016 году, построен в 1958 году. Можно представить себе его состояние? И вот с тех пор все продлевают и продлевают договор соцнайма. Мы натягиваем на одиночные оконные рамы пленку, но все равно холодно, поэтому включаем обогреватель. Ни ванны, ни душа, ни раковины, ни печки там нет. Конечно, мы хотели бы вернуться в свой отремонтированный дом на Рогачева. Дети ездят в школу №13 в Микрорайон. Я переживаю за них, — рассказала Светлана.

По его словам, в 2011 году после обследования дома на Рогачева межведомственной комиссией на капитальный ремонт выделили 2 млн 194 тыс. рублей. Составили смету, но к ремонту так и не преступили. В 2013 году Гриненко подал иск к администрации. Судебные тяжбы длились полтора года. В ноябре 2014-го решение суда вступило в законную силу — обязать бердскую власть сделать капремонт. Но тут администрация взяла отсрочку. При просьбе о второй отсрочки администрацию оштрафовали. И только в 2016 году приступили к работам.

Два мигранта поселились в соседней квартире и начали ремонт, который оценили уже в 1 млн 146 тыс. рублей. Виктор Гриненко заявил, что ему предлагали отремонтировать только его квартиру, а соседей, дескать, «опрокинуть». Соседскую семью временно переселили в дом ветеранов.

По мнению Гриненко изначально дом нуждался в частичном ремонте отмостки, замене шиферной кровли на металлическую, усилении пяти стропительных ног, утеплении чердака, замене внутренней трубопроводной системы холодного водоснабжения и окон, покраске фасада дома. 15 августа 2016 года суд согласился с бердчанином, удовлетворил его требования и обязал администрацию Бердска в течении двух месяцев с момента вступления в законную силу решение суда провести капитальный ремонт дома.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что жительница квартиры №2 дома №41 на ул. Рогачева Людмила Захарчук тоже отказывалась переезжать в «откапиталенный» дом. Хотя дом утеплили и привели в порядок, в квартирах осталась полная разруха. Обитатели дома посчитали, что в таких условиях жить нельзя. Но позже семья Захарчук вернулась в барак.