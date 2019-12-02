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На свалившего строительный хлам у речки Гуменки арендатора участка составили акт экологи Бердска

16:30 02.12.2019, Галина Панчева Фото: Александра
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Акт передадут в административно-техническую инспекцию, сотрудникам которой придется найти арендатора участка и разобраться с проблемой.

На свалившего строительный хлам у речки Гуменки арендатора участка составили акт экологи Бердска
После демонтажа деревянных строений и металлических труб осталось много грунта

Составили акт в административно-техническую инспекцию на бывшего пользователя участка в районе реки Раздельной (Гуменки) сотрудники управления природными ресурсами в Бердске. За вывезенный на разворотную площадку грунт, скопившийся в ходе строительных работ.

— Бывший пользователь территории после демонтажа деревянных строений выкопал и вывез металлические трубы. Часть грунта складировал на конце «разворотной» площадки, как ее называют бердчане. Непонятно, зачем он это сделал. Не было необходимости куда-то вывозить грунт. Судя по всему, из благих соображений бывший пользователь участка хотел укрепить площадку, а это действие возымело резонанс среди жителей. Хотя грунт не высыпан в русло. Мы составляем акт и передаем его в административно-техническую инспекцию, чтобы специалисты разобрались с этим вопросом, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главный специалист управления природными ресурсами Андрей Неустроев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», земляные работы, проводимые на акватории реки Раздельной 1 декабря, вызвали обеспокоенность у бердчан. Экскаватор рыл землю на берегу, самосвал вывозил грунт в русло реки. Жители сообщили об этом факте по телефону 112. На месте побывали сотрудники управления гражданской защиты населения. Но выяснить, кто занимался земляными работами им не удалось. Андрей Неустроев предположил, что о пользователе участка могут знать в Верхнеобьрегионводхозе.

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