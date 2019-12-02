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Смерть на охоте: Случайно застрелил загонщик животных охотника в Новосибирской области

17:30 02.12.2019 Фото: pixabay.com
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В результате выстрела мужчина получил огнестрельное ранение в области спины и через непродолжительное время скончался. Он сидел в кустах.

Смерть на охоте: Случайно застрелил загонщик животных охотника в Новосибирской области
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины на охоте

Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 30 ноября 2019 года в послеобеденное время трое мужчин производили охоту на диких животных в охотничьих угодьях Купинского района Новосибирской области. В ходе производства охоты, подозреваемый осуществлял загон животного вокруг лесного колка, а двое других охотников находились в кустарниках с другой стороны леса.

Подозреваемый с целью выгона диких животных из леса осуществлял выстрелы. В ходе производства выстрелов злоумышленник, нарушая правила ведения охоты, имея реальную возможность обеспечить безопасность производимых действий по осуществлению загонной охоты, не убедился в безопасности осуществления выстрела из принадлежащего ему оружия МР-153, произвел выстрел по кустам, где находился 45-летний мужчина.

В результате выстрела мужчина получил огнестрельное ранение в области спины и через непродолжительное время скончался.

Следователем Карасукского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

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