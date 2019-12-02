Дело о нападении на врача в горбольнице Бердска передано в суд

Зампрокурора Бердска утвердил обвинительное заключение в отношении Александра Охотина, которого подозревают в том, что он сломал руку бывшему начмеду Надежде Шахатовой.

Александр Охотин и Надежда Шахатова

Заместителем прокурора Бердска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего бердчанина, сообщили сегодня, 2 декабря в прокуратуре Новосибирской области.

Александр Охотин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности).

По версии следствия, 20 мая 2019 года к заместителю главного врача по медицинской части ГБУЗ НСО «БЦГБ» обратился житель Бердска с целью оформления и получения документов об оказании медицинской помощи его супруге.

-После изучения представленных им документов заместитель главного врача сообщила злоумышленнику о невозможности дальнейшего надлежащего оформления и выдачи ему медицинских документов в связи с нарушением Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Врач накрыла лежащие на рабочем столе документы своей левой рукой. В ходе ссоры бердчанин подошел к врачу и применил к потерпевшей силу (выкрутил предплечье левой руки), — рассказали подробности в облпрокуратуре.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 27 ноября завершено расследование уголовного дела о причинении телесных повреждений врачу.

Напомним, конфликт в бердской больнице Бердска между заместителем главврача Надеждой Шахатовой и мужем пациентки Александром Охотиным произошел 20 мая. На врача, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», напал посетитель, в следствии чего Надежда Александровна вынуждена была взять больничный из-за сломанной руки. Начмед закрыла больничный лист в начале июля. 25-летний Александр Охотин объяснил свои действия намерением забрать документы его жены, попавшей в реанимацию, которые врач хотела смять, по его словам.

Кроме того, по обращению Александра Охотина министерством здравоохранения Новосибирской области проводится ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Сотрудники следственного отдела по городу Бердску следственного управления СКР по Новосибирской области устанавили обстоятельства причиненных заместителю главврача Бердской городской больницы Надежде Шахатовой телесных повреждений и оказания ненадлежащих медицинских услуг 23-летней жительнице Бердска, сообщали в региональном управлении Следственного комитета.

-По предварительным данным установлено, что в мае 2019 года в следственный отдел по городу Бердск от мужчины поступило заявление о ненадлежащем оказании медицинских услуг его супруге, которая была госпитализирована в Бердскую центральную городскую больницу, где ей не была оказана медицинская помощь надлежащего качества. В ходе проведения проверки изъяты все медицинские документы, устанавливаются и опрашиваются работники медицинского учреждения, решается вопрос о назначении и производстве судебно-медицинской экспертизы на предмет качества оказанных 23-летней женщине медицинских услуг, — рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Чечулин.

По инициативе следственного управления СК России по Новосибирской области прокурором передан из органов внутренних дел материал проверки о получении телесных повреждений заместителем главного врача ЦГБ Надеждой Шахатовой в результате отказа выдать обратившемуся к ней мужчине медицинские документы о поступлении его 23-летней супруги в больницу. По материалу проверки опрошены очевидцы и участники произошедшего, с целью определения степени тяжести телесных повреждений назначено судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после инцидента, произошедшего 20 мая в кабинете Шахатовой, Ассоциация врачей Новосибирской области направила председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину открытое письмо с просьбой защитить доктора и взять на личный контроль расследование.

«Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, что 25-летний бердчанин Александр Охотин, супруг госпитализированной в роддом женщины в тяжелом состоянии, пришедший на прием к Надежде Шахатовой хотел поставить подписи и печати на справках. Но начмед забрала документы и попыталась их уничтожить — смять за своей спиной. Александр хотел забрать бумаги, но, видимо, в этот момент врач получила травму — закрытый перелом лучевой кости руки.

Александр Охотин заявил «Курьер. Среда. Бердск», что он не виновен в травме врача. Он защищал свою жену, которую врачи довели, по его мнению, до реанимации, не оказав своевременно медицинскую помощь.

Через полгода после инцидента Надежда Шахатова уволилась из ЦГБ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Новым заместителем по лечебной части стал Марат Зарипов. Марат Марсович врач-уролог первой категории и врач-онколог. Стаж работы в медицине 18 лет. Является членом «Российского общества онкоурологов». Зарипов 14 ноября уже приступил к работе.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» экс-начмед ЦГБ Бердска Надежда Шахатова опровергла свое увольнение перед уходом в отпуск. Эту информацию опубликовали местные СМИ, чему она была «очень удивлена». Она заверяла, что уходит в оплачиваемый очередной отпуск.