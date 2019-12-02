Таджикские мигранты потеряют смысл работы в России: они останутся без денежных переводов

Банки, через которые проходят 90% переводов, не подключены к новой системе Нацбанка Таджикистана. Это второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.

Работающие в России мигранты из Таджикистана отсылают деньги своим родственникам на родину

С 3 декабря переводы денег из России в Таджикистан могут быть приостановлены.

Дело в том, что банки, через которые проходят 90 процентов переводов, не подключены к новой системе Нацбанка Таджикистана (НБТ). С 3 декабря страна переходит на новую систему, которая подразумевает проведение всех расчетов и переводов через НБТ.

Как пишет «Коммерсантъ», недавно в ЦБ России прошло совещание с участием представителями банков, клиенты которых делают переводы в Таджикистан. Они попросили о переносе сроков перехода на новую систему на полгода, однако их просьба не была удовлетворена. Пока у них нет понимания, как работать дальше.

Таджикистан — второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.

Как отмечается, многие банки уже предупредили своих клиентов о том, что у них могут возникнуть трудности при переводе денег в Таджикистан.

Источник: РГ