Вылетели зубы у пассажира такси UBER в тройном ДТП в Бердске

Всего в жёсткой аварии, произошедшей 2 декабря на улице Первомайской травмированы три человека. Toyota Cresta вынесло на встречку, где она столкнулась в лоб с Hyundai Solaris, а потом в нее врезался Mitsubishi.

Пострадали три человека и три машины в ДТП в Бердске

Столкнулись три автомобиля на пересечении улиц Первомайской и Водобачной. Автомобиль «Тойота Креста», шедший со стороны трассы в сторону улицы Ленина, по непонятным причинам вынесло на «встречку», рассказал сайту АвтоБердск аварийный комиссар Анатолий Сироткин. Как пояснил таксист из «Хёндэ Солярис» от UBER, автомобиль которого сошёлся лоб в лоб с «Тойотой», в него врезался после лобового ещё и следовавший за ним автомобиль «Мицубиси».

В результате тройного ДТП, медики скорой помощи увезли с места происшествия водителя «Тойоты», пассажирку «Мицубиси» и пассажира брендированного такси.

— Он сидел сзади, — рассказывает водитель «Соляриса». – От столкновения он стукнулся головой, и у него выбило зубы.

Информацией о степени травм полученных пассажиркой «Мицубиси» и водителем «Тойоты», который допустил выезд на полосу встречного движения, на этот момент сайт АвтоБердск не располагает. Другие участники тройного ДТП не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины аварии устанавливаются.