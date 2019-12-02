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Забил до смерти 5-летнюю девочку в «воспитательных целях» отчим в Новосибирске

18:45 02.12.2019 Фото: СКР
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Мать в это время лежала в больнице, оставив на попечение двоих детей 38-летнему сожителю. Оставшегося в живых ребенка поместили в реабилитационный центр.

Забил до смерти 5 летнюю девочку в воспитательных целях отчим в Новосибирске
СКР расследует уголовное дело

В Новосибирске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области сегодня, 2 декабря.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

-По данным следствия, 1 декабря 2019 около 23 часов 38-летним мужчина, который проживал с женщиной и ее двумя детьми, находясь в Кировском районе Новосибирска, в целях воспитательной меры нанес множественные телесные повреждения 5-летней девочке, от которых наступила её смерть на месте происшествия. В момент совершения преступления мать девочки находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении. Второй ребенок в настоящее время находится в реабилитационном центре города Новосибирска, ему оказывается психологическая помощь, уточнили в Следственном комитете.

Злоумышленник задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и доставлен к следователю СК России. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за работу в области опеки и попечительства. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование уголовного дела продолжается.

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