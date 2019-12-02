В тройное ДТП в Бердске попала маршрутка №18

Авария произошла в вечерний час пик на улице Красноармейская и обошлась без пострадавших.
Авария произошла в вечерний час пик на улице Красноармейская и обошлась без пострадавших.
Как объяснили сайту «Свидетель» водители столкнувшихся автомобилей, маршрутная ГАЗель остановилась в пробке, а следовавший за ней кроссовер Меrsedes BRABUS не смог притормозить и втиснулся между маршруткой и встречным автомобилем Toyota Sprinter.
Столкнувшиеся авто полностью блокировали проезжую часть. Встречные и попутные авто пробирались в Микрорайон и в сторону центра Бердска по параллельным дорогам частного сектора. Транспортный хаос в час пик продолжался не менее часа.