Как не поправиться за новогодние праздники?

Чтобы не поправиться, необходимо хотя бы перекусывать до гостей, а в идеале брать здоровую еду с собой

Из года в год мы мечтаем подтянуться, стать краше и стройнее перед главным праздником. Но уже осталось чуть больше месяца, а значит, времени на кардинальные перемены остаётся всё меньше и меньше. Однако похудеть к Новому году вполне реально.

Вспомните прошлый год

Необходимо оценить весь предыдущий опыт по похудению, вспомнить прошлый год. На предыдущих праздниках вы наверняка много ели. Но насколько были вкусны эти яства и стоило ли оно того чувства вины, которое вы испытывали на следующее утро?

Отдыхайте

Необходимо хорошо высыпаться и тщательно отдыхать. При переутомлении уровень сахара в крови снижается, от этого хочется сладкого. Особенно это характерно перед Новым годом, когда все стараются завершить свои дела, рабочие задачи, находятся в состоянии цейтнота.

Будьте готовы

Перед праздниками и в разгар новогодних каникул многие ходят по гостям, посещают вечеринки. В таком случае неизбежны переедания. Но только если вы постоянно голодны и специально ничего не едите. Не стоит так делать. Ведь тогда вы будете накидываться на еду, как сумасшедший. Поэтому необходимо хотя бы перекусывать до гостей, а в идеале брать здоровую еду с собой.

Прокачивайте свою силу воли

Боевой настрой нужно сохранять как до Нового года, так и во время праздников. То есть не надо поддаваться желанию есть вредную еду, пить алкоголь. Никаких отговорок, что вы начнёте худеть после праздников. Только сохраняя силу воли на должном уровне, можно добиться хорошего результата.

Проведите соревнование на работе

Худеть в компании гораздо проще. Соревновательный дух свойственен многим людям. Сравнивая результаты друг с другом, вы будете стремиться стать лучше. Если на работе не оценят ваше предложение сыграть в игру «Похудей к Новому году», то всегда можно найти единомышленников среди членов семьи, друзей, подруг.

Исключите алкоголь

Важно сохранять спокойствие и быть собранным. А для успешного похудения перед Новым годом надо исключить алкоголь из рациона. Только восстановление водного баланса и отказ от спиртного позволит добиться правильного результата.

Не вините себя

Да, люди могут быть слабы, падки на искушения, которые перед нами ставит жизнь. Съели пирожное? Опрокинули бокал шампанского? Нечего себя за это корить. Да, это не лучший выбор, но что случилось, то случилось. Пусть эта ошибка останется на вашей совести и говорит о том, что так больше делать не стоит.

Не сбивайтесь с режима

Пускай праздники не будут помехой в стремлении похудеть. Ходите на тренировки, питаетесь в строгом режиме — продолжайте это делать и дальше. Никакие вечеринки и посиделки не должны мешать вам.

Расслабьтесь

И наконец, уже в Новый год позвольте себе расслабиться и получить удовольствие от жизни, праздника, стола, красоты и радости вокруг. Ведь праздничные каникулы не должны быть напоминанием о том, что нужно всегда держать себя в узде.